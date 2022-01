Ferienspiel in Klosterneuburg trotzt der Krise

Das Coronavirus hält uns weiterhin in Atem. Indoor-Veranstaltungen im größeren Umfang sind nicht möglich – dennoch hat sich die Stadtgemeinde ein besonderes Ferienspiel-Programm für die Kleinen überlegt. Denn: Spaß muss einfach sein, gerade in Zeiten, die vielleicht nicht immer lustig sind.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserem Ferienspiel der Pandemie trotzen können! Das soll uns in Klosterneuburg gerade in Zeiten, in denen Urlaubsreisen vielleicht abgesagt werden müssen oder wo man lieber zu Hause bleibt, nicht abhalten, eine schöne Alternative anzubieten: Ferienspaß in Klosterneuburg mit einer Rätselrallye rund um das Stift und die Altstadt ohne Infektionsrisiko mit vielen wirklich schönen Gewinnmöglichkeiten!“, sind sich Familienstadträtin Maria Theresia Eder und Jugend-Referatsleiter Franz Brenner einig.

Auch beim Besuch von Marko Simsa sorgen Sitzplatz-Abstände für größtmögliche Sicherheit gesorgt.

Informationen und Anmeldung beim Jugendreferat der Stadtgemeinde Klosterneuburg, Rathausplatz, 02243 444 – 222, oder jugendreferat@klosterneuburg.at

