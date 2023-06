500 Unterschriften für das neue Kino in Klosterneuburg

Einen Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat 2021 gefasst, später mit Cinema Paradiso einen Betreiber gefunden. Das „Kino neu“ scheint auf Schiene. Und trotzdem: „Das Projekt kann fertig geplant sein, aber wenn nichts unterschrieben ist, ist es de facto nicht fertig“, bangt Gemeinderat Matthias Finkentey. Und sammelt Unterschriften für ein Vorhaben, das Klosterneuburg seit mittlerweile zehn Jahren beschäftigt.

Es ist Herbst 2013, das Kino am Rathausplatz spielt seinen letzten Streifen, dann ist Schluss. Ideen zur Revitalisierung poppen über die Jahre immer wieder auf, bleiben aber erfolglos. Bis 2021: Der Grundsatzbeschluss haucht dem Projekt neues Leben ein. Finkentey ist damals Mitglied des Kulturausschusses, hat an der Entwicklung des neuen Kinos mitgewirkt.

Und jetzt? „Ich habe das Gefühl, das Projekt steckt fest. Ich versuche zu verhindern, dass es kippt.“ Unterstützung und Zuspruch dafür kommt aus der Bevölkerung: Über 500 Personen haben die Petition in den vergangenen Wochen unterschrieben, Finkentey möchte bis Monatsende die 1.000er-Marke knacken. „Die Leute wollen ein Kino!“, ist sich der Gemeinderat (seit Ende 2021 fraktionslos, davor Grüne) sicher.

Beim Unterschriftensammeln – samstags am Stadtplatz – hat Finkentey gute Erfahrungen gemacht: „Mitbürgerinnen und Mitbürger erzählen mir oft mit feuchten Augen, dass sie früher immer am Rathausplatz ins Kino gegangen sind und wie toll das war!“ Er ist überzeugt: „Das Kino ist nichts Neues, wir geben der Stadt etwas zurück!“

Kino als sozialer Treffpunkt

Das könnte so ausschauen: ein bunter Mix aus Filmen, Lesungen, Musik und Ausstellungen, dazu ein öffentlich zugängliches Café. „Es ist ein erster Schritt für die Belebung des Rathausplatzes“, meint Finkentey, der beruflich mit Kultureinrichtungen zu tun hat und selbst Fan der Kunstform Film ist. Das Kino sieht er als Treffpunkt: „Netflix kann jeder alleine daheim schauen. Aber es ist etwas anderes, wenn man dieses Filmerlebnis mit anderen teilt. Man lacht gemeinsam, man weint gemeinsam. Es ist ein Ort für die Gemeinschaft.“ Und das für Jung und Alt.

Daher der Appell von Finkentey und 500 Unterstützerinnen und Unterstützern: „Wir fordern hiermit die für Kultur politisch Verantwortlichen in der Stadt Klosterneuburg und im Land Niederösterreich auf, das Kino+ wie geplant zu ermöglichen.“

Wechsel im Ausschuss, neue Überlegungen?

Das wirft die Frage auf: Warum sollte es denn nicht wie geplant ermöglicht werden? Und: Wie ist eigentlich der Status quo in der Planung? „Unsere bestehenden und erfolgreichen Kulturbetriebe müssen wir in eine gute Zukunft führen. Aus meiner Sicht wäre es daher sinnvoll, ein (größeres) Gesamtkonzept anzudenken, das neben dem alten Kino auch die Neugestaltung des Rathausplatzes sowie die Renovierung der Babenbergerhalle als kulturelles Zentrum unserer Stadt beinhaltet“, gibt Katharina Danninger (ÖVP) zu bedenken. Sie ist seit März Kulturstadträtin, hat Amt und Kino-Vorhaben von ihrer Vorgängerin Verena Pöschl geerbt.

„Das Projekt habe ich in einem Stadium übernommen, in dem es einen Grundsatzbeschluss und einen Betreiber dazu gab. Was es nicht gab – und auch nach wie vor nicht gibt – ist die finanzielle Deckung, sowohl für den Bau, als auch für den Betrieb“, unterstreicht Danninger. Das sei insbesondere deswegen von Bedeutung, „da laut vorliegendem Konzept für den Betrieb dauerhafte finanzielle Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln notwendig wären. Konkret gesagt heißt das, dass die Gemeinde laufend Geld aus dem Gemeindebudget zuschießen müsste.“

„Beim Projektvorschlag sind viele Fragen offen“

Ob das neue Kino nun realisiert wird oder nicht, lässt Danninger unkommentiert: „Ich stelle Projekte dann vor, wenn es ein schlüssiges und fertiges Konzept gibt, wenn die Finanzierung steht und ein Projekt tatsächlich realisiert werden kann. Beim Projektvorschlag Kino sind viele Fragen offen und daher beteilige ich mich zum jetzigen Zeitpunkt an keinen Spekulationen.“ Zu oft, so die Kulturstadträtin, werde die Politik dafür kritisiert, „dass das Versprochene nicht gehalten wird. Das verstehe ich und will ich daher anders machen“, so Stadträtin Danninger.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) ist da redefreudiger: Er steht hinter dem Projekt, sieht eine „parteiübergreifende Übereinstimmung, die es so noch nie gegeben hat“ und den deutlichen „Wunsch der Bevölkerung“.

Der nächste Schritt: Die Finanzierungsfrage klären, dazu stehen auch Gespräche mit dem Land an. „Die Stadtgemeinde Klosterneuburg erarbeitet derzeit ein Gesamtkonzept. Sobald dieses vorliegt, wird sich das Land umgehend damit auseinandersetzen“, heißt es dazu seitens der NÖ-Abteilung Kunst und Kultur. Auf nähere Details will man nicht eingehen.

Fest steht: Die Petition läuft. Gemeinderat Finkentey wird weiter mobilisieren (Kontakt: matthias@finkentey.at).

Auf die Unterschriftenaktion angesprochen, meint Kulturstadträtin Danninger: „Jeder hat das Recht Unterschriften zu sammeln, aber man soll keine falschen Erwartungen schüren. Bei dem vorliegenden Projektvorschlag würde es sich nicht um ein herkömmliches Kino handeln, in dem aktuelle Blockbuster gespielt werden. Vielmehr ist ein Programmkino vorgesehen, in dem bestimmte, nach Betreiberkriterien ausgewählte Filme gezeigt würden.“

Wie das wiederum aussehen könnte, zeigt der Blick nach St. Pölten und Baden. Dort hat Cinema Paradiso bereits Standorte, das Konzept für Klosterneuburg ist also nicht neu. Derzeit am Spielplan: Filme wie „Super Mario Bros.“, „The Whale“ und „Griechenland“ bis hin zu Arthouse mit Untertitel und im Originalton.