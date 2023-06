Rathausplatz in den 60ern Damals bei uns in Klosterneuburg

So sah der Rathauspark vor etwa 60 Jahren aus. Foto: StadtarchivAnsichtskartensammlung

E in paarJahrzehnte reisen wir in der Zeit zurück, mitten in Klosterneuburg.

Blick auf den Rathauspark, der in dieser Form seit dem Jahr 1959 existierte. Bunte Bodenplatten sowie erweiterte Gartenanlagen wurden für die Kulturtage ver- und angelegt. Der Springbrunnen rundete das Ensemble ab. Im Hintergrund ist das Vorgängergebäude des heutigen Pfortenhofes sichtbar. Dieser wurde 1977 bis 1979 erbaut. Während der Arbeiten wurde die Palasmauer der unter Leopold VI. errichteten Burganlage aufgedeckt.