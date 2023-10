Klosterneuburg: Aus „Kino neu“ wird „Urania Bühne“

„Urania Bühne“: So der Arbeitstitel des neu gedachten Kultur-Großprojekts am Rathausplatz. Angelehnt an das frühere „Urania Kino“ soll in eben jenen Räumlichkeiten Platz für mehr sein: Veranstaltungen, ebenso wie Kino. Und gemeinsam mit Babenbergerhalle und Göppinger Stüberl ist gleich eine ganze Kulturmeile vorgesehen.

Im Sommer hat der Gemeinderat dafür grünes Licht gegeben. Und so beschlossen, dass das Projekt „Kino neu“ – der Grundsatzbeschluss wurde im Juli 2021 gefasst – an Dimension gewinnt. „Wir befinden uns zurzeit in guten Gesprächen mit dem Land für eine Infrastrukturförderung. Sobald die Finanzierung steht, wird es losgehen mit der ,Urania Bühne', das wird der Beginn der Kulturmeile sein“, meint Kulturstadträtin Katharina Danninger (ÖVP), „ich bin zuversichtlich, dass dies im Laufe des Jahres 2024 so weit sein kann.“

„Urania Bühne“, das sind jene Räumlichkeiten, die seit dem Kino-Aus 2013 leerstehen. Anläufe der Revitalisierung hat es viele gegeben. Der jetzige Masterplan: es soll kein Kino im klassischen Sinne werden, sondern eine Bühne. Auch mit Leinwand, zusätzlich aber ebenso Ort für andere Veranstaltungen – die Sessel soll man etwa auch unter die Bühne schieben können, um Platz zu schaffen.

Cinema Paradiso – sie haben die Ausschreibung im Rahmen des „Kino neu“-Projekts gewonnen – sind an Board. Danninger: „Nachdem Cinema Paradiso die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Kulturkonzepts hin zu einer Kulturmeile erstellt, bin ich mit ihnen weiterhin in gutem Kontakt.“

Die Neubelebung des Kinos einerseits, die Revitalisierung der in die Jahre gekommenen Babenbergerhalle andererseits: „Neben der Sanierung der ,Urania Bühne' hin zu einer modernen Mehrzweckbühne, wird die Sanierung der Babenbergerhalle mitgedacht“, erklärt Danninger, „die Babenbergerhalle ist die größte Halle im Bezirk in dieser Form. Sie dient nicht nur der Oper Klosterneuburg als Ausweichquartier bei Schlechtwetter, sondern ist Ort für ganz viele Veranstaltungen wie Bälle, Kabaretts, Konzerte, Ausstellungen, Shortynale und vieles mehr. Ziel muss es daher langfristig sein die Halle zu sanieren, das hat auch der Gemeinderat einstimmig beschlossen.“