Der Startschuss für das strikte Rauchverbot in den Lokalen ist gefallen. Am 30. Oktober, kurz vor 24 Uhr, durften Gäste ein letztes Mal an der Zigarette ziehen. Ab 1. November 0.00 Uhr darf in den Lokalen nicht mehr geraucht werden. Die NÖN war unterwegs, um die Stimmung der ersten Tage des Rauchverbots einzufangen.

Zwei Sessel und ein Tisch mit einem Aschenbecher zieren seit 1. November den Eingang der Café Konditorei Kranister. Ein Lokal im Altwiener Kaffeehausstil, in dem viele Gäste ihren Kaffee nicht ohne Zigarette trinken wollten. Durch die Größe des Lokals war auch keine Notwendigkeit eines eigenen Raucherraumes gegeben. Jetzt ist aber auch für den Kranister in der Leopoldstraße Schluss mit Rauchen. Gertraud Kranister, Besitzerin des Lokals, macht die Umstellung aber keine Sorgen. „Ich fürchte mich nicht davor und glaube auch nicht, dass es Umsatzeinbußen durch das Rauchverbot geben wird“, so die Lokalbesitzerin. Doch es sei noch früh, um hier wirklich eine Bilanz ziehen zu können: „Ich warte ab, wie sich das alles entwickelt, und hab einfach noch keine Ahnung, wie das Rauchverbot angenommen wird“, so Kranister.

„Wenn ein beleibter Gast mein Lokal betritt und lässt einen Furz, dann regt sich keiner auf.“ Roman Czeczelich, Gastronom

Ähnlich entspannt sieht das Kellnerin Sylvia, von manchen Gästen liebevoll „Syval“ genannt: „Die Raucher sind nicht auf uns angefressen, sondern auf die Bevormundung durch die Politik.“ Für die Kellnerin hat das neue Rauchverbot auch eine gute Seite: „Ich finde es persönlich angenehmer, nicht mehr im Rauch arbeiten zu müssen.“ Dass Gäste ausbleiben, glauben Sylvia und ihre Chefin nicht: „Es wird sich vielleicht etwas in der Struktur der Gäste ändern. Vielleicht kommen jetzt mehr Mütter mit ihren Kindern.

Roman Czeczelich hat als Betreiber des traditionellen Stiftskellers und des Stiftscafes am Rathausplatz unliebsame Erfahrung mit dem Rauchverbot gemacht: „Im Kaffeehaus haben mich die Leute sogar beschimpft, dabei bin ich ja nicht der Gesetzgeber.“ Auch Czeczelich hat für Raucher im Freien einen Platz geschaffen. Aber auch jetzt verärgerte Gäste kommen – glaubt Czeczelich – wieder: „Die Menschen gehen ins Kaffeehaus, um in Gesellschaft zu sein. Das bleibt immer so bestehen.“

Lediglich die Stammtische im Restaurant Stiftskeller bleiben derzeit unbesetzt, denn auch früher haben Gäste mit Kindern den Nichtraucherbereich aufgesucht. Da hätte sich im Restaurant wenig geändert. Problematisch werde es nur für kleinere Betriebe werden. „Für die Lokale, in die hauptsächlich Männer gehen, sehe ich schwarz. Da werden einige zusperren müssen, und Gastonomen, die kurz vor der Pension stehen, werden gleich aufhören“, glaubt der erfahrene Gastronom zu wissen.

Über die Vorgangsweise der Gesetzgebung ist Czeczelich aber äußerst erbost: „Die Einrichtung von Raucher- und Nichtraucherbereich hat uns alle viel Geld gekostet. Mit dem Rauchverbot hat die Regierung so lange gewartet, bis die Kredite dafür abbezahlt waren.“

Der Gastronom wittert schön langsam einen echten Frust in der Bevölkerung, was die Bevormundung anbelangt: „Mit dem Raucher- und Nichtraucherbereich hatten wir uns alle schon sehr gut arrangiert. Jetzt muss man langsam die Leute wieder leben lassen. Man kann nicht immer alles streichen.“ Czeczelich hat Sorge darüber, dass noch mehr Einschränkungen in der Gastronomie kommen. „Noch sterben mehr Leute vom schlechten und zu vielen Essen als vom Rauchen. Aber wenn ein beleibter Gast mein Lokal betritt, und lässt einen Furz, dann regt sich keiner auf“, so Czeczelich mit einem Augenzwinkern. Ein neuer Raucherbereich im Freien, geheizt und mit einer Theke versehen, wird in den nächsten Tagen im Stiftskeller eingerichtet.