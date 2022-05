Klosterneuburg: Fast ungeteilte Freude über gute Finanzlage

Werbung

„Soweit ich mich erinnern kann, hat es das in Klosterneuburg noch nie gegeben“, zeigt sich auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager als Vorsitzender der Gemeinderatssitzung letzten Freitag überrascht. Und es ist wirklich kurios: Keiner der 41 Gemeinderäte brachte zur 17. Sitzung des Gemeinderates dieser Amtsperiode einen Dringlichkeitsantrag ein.

Dieses historisch denkwürdige Ereignis hatte noch eine weitere Folge: Nach nur zwei Stunden war die Sitzung vorbei. Auch ein noch nie da gewesenes Novum.

Und doch wurden auch bei dieser Sitzung wichtige Beschlüsse gefasst. So musste der Rechnungsabschluss 2021 vom Gemeinderat abgesegnet werden. Er weist im Ergebnishaushalt (vergleichbar einer Gewinn- & Verlustrechnung im Unternehmensbereich) ein Nettoergebnis von rund 8,4 Millionen Euro aus. Im Jahr 2020 lag dieses Ergebnis bei 3,6. Der Schuldenstand erreicht mit 48,5 Millionen Euro ein historisches Tief (Die NÖN berichtete in der Vorwoche.).

„Diese sehr erfreuliche Entwicklung unserer Finanzen konnte durch ein sparsames und umsichtiges Wirtschaften vor dem Hintergrund der Corona-Krise erzielt werden.“ Konrad Eckl Finanzstadtrat ÖVP

„Diese sehr erfreuliche Entwicklung unserer Finanzen konnte einerseits durch ein sehr sparsames und umsichtiges Wirtschaften vor dem Hintergrund der Corona-Krise erzielt werden“, begründet Finanzstadtrat Konrad Eckl in seiner Rede die äußerst positiven Zahlen.

Politik und Verwaltung hätten sich in den letzten beiden Jahren sehr intensiv bemüht, Kosten zu reduzieren und Prioritäten bei den Investitionen zu setzen. Und Finanzstadtrat Eckl weiter: „Andererseits ist uns im vergangenen Jahr auch die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung entgegengekommen, die das Steueraufkommen und damit die Ertragsanteile für Gemeinden stärker als angenommen steigen ließen. Somit trafen sparsame Ausgaben auf dynamische Einnahmen.“

Wer nichts umsetzt, der kann leicht sparen, so die Meinung von FP-Stadtrat Josef Pitschko. Foto: Foto NÖN, Zwazl

An diesem positiven Rechnungsabschluss des Vorjahres konnte auch niemand etwas Negatives finden – und doch: FPÖ Stadtrat Josef Pitschko trat als einziger der Opposition ans Rednerpult. „Meine Aufgabe als Quasi-Opposition ist es ja, ihre Berichte, die medial wirksam und sehr euphorisch sind, etwas zu relativieren“, so Pitschko.

Alles werde teurer und daran verdiene sich der Finanzminister „dumm und dämlich.“ Daher seien auch die Ertragsanteile für die Gemeinden gestiegen. Die Kehrseite der Medaille ist die, dass durch die steigende Inflation die Projekte, die bis heute von der Stadtgemeinde nicht durchgeführt wurden, wesentlich teurer werden würden. Man hätte zwar Rücklagen gebildet, aber ob die für all das, was die Stadtgemeinde vorhätte ausreichen würden – das sei die Frage.

Pitschko: „Jetzt weiß ich endlich, was die von der ÖVP und den NEOS gegründete Zukunftspartnerschaft bedeutet: Wir sind heute in der Zeitung mit einem Projekt, lassen uns abbilden und feiern, und dieses Projekt wird in ferner Zukunft vielleicht einmal verwirklicht werden.“

In diesem Zusammenhang zählt Pitschko die Projekte auf, die jetzt einmal aufgeschoben wurden: die Übersiedlung des Rathauses in die Leopoldstraße, die Übersiedlung des Wirtschaftshofes, weiches Wasser aus der Leitung. Pitschko ist der Meinung, dass ein Großteil des Überschusses auf die nicht umgesetzten Projekte zurückzuführen ist.

Der Rechnungsabschluss 2021 wurde ohne Gegenstimme vom Gemeinderat angenommen.

