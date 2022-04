Klosterneuburg: „Schulden erreichen historisches Tief“

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Am Freitag, 29. April, wird er in der Gemeinderatssitzung diskutiert und beschlossen: der Rechnungsabschluss 2021. Die NÖN informiert schon jetzt über das aktuelle Ergebnis.

„Uns ist im vergangenen Jahr auch die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung entgegengekommen.“ Finanzstadtrat Konrad Eckl

Im Ergebnishaushalt – vergleichbar mit einer Gewinn- & Verlustrechnung im Unternehmensbereich – weist der Rechnungsabschluss 2021 ein Nettoergebnis von rund 8,4 Millionen Euro aus. Im Vergleich lag dieses Ergebnis 2020 bei 3,6 Millionen. Der Schuldenstand erreicht mit 48,5 Millionen Euro ein historisches Tief.

„Diese sehr erfreuliche Entwicklung unserer Finanzen konnte einerseits durch ein sehr sparsames und umsichtiges Wirtschaften vor dem Hintergrund der Corona-Krise erzielt werden“, erläutert Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) das Zahlenwerk des Rechnungsabschlusses. Politik und Verwaltung hätten sich in den letzten beiden Jahren sehr intensiv bemüht, Kosten zu reduzieren und Prioritäten bei den Investitionen zu setzen.

„Andererseits ist uns im vergangenen Jahr auch die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung entgegengekommen, die das Steueraufkommen und damit die Ertragsanteile für Gemeinden stärker als angenommen steigen ließen. Somit trafen sparsame Ausgaben auf dynamische Einnahmen“, so der Finanzstadtrat.

Im Laufe des Rechnungsjahres 2021 konnten zusätzliche Rücklagen gebildet werden, sodass der Rücklagenstand im Rechnungsabschluss 2021 bei 11,4 Millionen liege, fast doppelt so viel wie im Vorjahr.

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“

„Das äußerst positive Nettoergebnis und der niedrige Schuldenstand sorgen für stabile Verhältnisse in unruhigen Zeiten“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Vergleicht Stadt mit der Wiener Austria: Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Foto: Philipp Monihart

Trotz ständiger Investitionen, Immobilienankäufe und umfassenden Serviceleistungen müsse man als drittgrößte Stadt den Vergleich mit anderen Kommunen nicht scheuen. Schmuckenschlager: „Zum Vergleich: Selbst der Traditionsfußballclub Austria Wien hat einen viel höheren Schuldenstand von rund 70 Millionen Euro.“

Dennoch sieht die Stadtregierung keinen Grund, übermütig zu werden. „Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, die Preissteigerungen – vor allem die Bau- und Energiekosten – gehen nicht spurlos vorüber. Dazu kommt die Finanzierung neuer Projekte wie etwa Ankauf Stollhof, Kino, Feuerwehr Kritzendorf, Neue Mittelschule und vieles mehr. Dafür benötigen wir diese solide Ausgangslage. Die Rücklagen sind ein Polster für die kommenden Jahre und wir orientieren uns hier frei nach dem Sprichwort: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, so Schmuckenschlager.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.