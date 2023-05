Klosterneuburgs Schulden auf historischem Tiefstand

„Durch konsequentes und umsichtiges Wirtschaften der Politik ist dieser Abschluss trotz schwierigen Rahmenbedingungen gelungen“, freut sich Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP), der den Rechnungsabschluss 2022 bei der letzten Gemeinderatssitzung aber nicht alleine präsentierte. Mit ihm war ein schwarzes Sparschwein ans Rednerpult getreten, offensichtlich als Symbol für den erfolgreichen ÖVP-Sparkurs der letzten Jahre. Das Ergebnis kann sich aber auch sehen lassen: ein Plus von 14,9 Millionen beim Nettoergebnis und mit 45,2 Millionen der niedrigste Schuldenstand seit 15 Jahren.

Das Sparschwein ist schwer. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Das heißt nämlich, es ist viel Kleingeld drinnen. Besser wäre es, es würde leichter sein und rascheln.“ Josef Pitschko, Stadtrat (FPÖ)

„Das äußerst positive Nettoergebnis und der Schuldenstand auf Rekordtief geben wirklich Grund zur Freude“, so der Finanzstadtrat weiter, „wir konnten das Top-Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2021 nochmals deutlich übertreffen.“ Eckl warnt aber davor, übermütig zu werden: „Die Auswirkungen des Ukrainekrieges, die Preissteigerungen und die höheren Zinsen, gehen auch an unserer Stadt nicht spurlos vorüber.“ Dazu kämen wichtige Investitionen im Bereich der Infrastruktur, wie etwa die Neuausrichtung des Wirtschaftshofes oder der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes. „Dafür benötigen wir eine solide Ausgangslage, wie wir sie in unserem Haushaltspotenzial mit rund 10,9 Millionen vorfinden. Eckl: „Unser Haushaltspotenzial wurde in nur zwei Jahren mehr als verdoppelt. Das ist wirklich eine Top-Leistung.“

Doch diese positiven Zahlen sind nicht allein auf den Sparkurs der Stadtregierung zurückzuführen. Die einsetzende Inflation ließ das Steueraufkommen und damit die Ertragsanteile für Gemeinden stärker als angenommen steigen. Ebenso haben sich Transferleistungen und Zuschüsse positiv zu Buche geschlagen.

Spare in der Zeit – dann hast du in der Not

Trotzdem ist das positive Nettoergebnis für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) ein Polster für die kommenden Jahre: „Ich habe beim Rechnungsabschluss 2021 bereits das Sprichwort: ‚Spare in der Zeit, dann hast du in der Not‘, zitiert. Das hat sich jetzt umso mehr bewahrheitet.“ Die Stadt hätte große Projekte aber auch steigende Ausgaben. „Denken wir nur an die Teuerungsraten, die auch vor den Gemeinden nicht haltmachen, steigende Zinsen, höhere Energiepreise. Mit diesem Ergebnis sind wir aber gut vorbereitet“, meint Schmuckenschlager.

Höhere Ertragsanteile, besseres Nettoergebnis

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko führt das gute Ergebnis auf die gestiegenen Ertragsanteile zurück und hinterfragt das dem zu Grunde liegende System: „Der Finanzminister schwimmt in Geld und kann daher die Ertragsanteile verbessern. Ob wir das so wollen, dass zulasten der Bevölkerung, die verarmt, sich der Finanzminister die Taschen füllt? Da ergibt sich die Frage, ob man dafür politisches Verständnis hat.“ Und Pitschko zum Sparschwein des Finanzstadtrates: „Von groß, kann da keine Rede sein. Es ist schwer. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Das heißt nämlich, es ist viel Kleingeld drinnen. Besser wäre es, es würde leichter sein und rascheln.“

Euphorisch zeigt sich hingegen Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP): „Das, was wir hier geschafft haben, gibt uns die Kraft für die Kinderbetreuungsoffensive, für einen neuen Wirtschaftshof und für ein neues Feuerwehrhaus in Kritzendorf.“ Die niedrigen langfristigen Schulden seien ein Meilenstein, zumal die Stadtgemeinde mittlerweile über eine wesentlich höhere Finanzkraft verfüge.

Dann meldet sich noch Gemeinderat Matthias Finkentey lobend zu Wort: „Natürlich waren es auch äußere Effekte, die für das gute Ergebnis gesorgt haben. Aber ich muss sagen, Sie haben auch gut gewirtschaftet.“ Dafür sei er dankbar, weil es den Handlungsspielraum der Stadtgemeinde erweitere. „Wenn man pessimistisch reingeht, kann es gut sein, dass man positiv rauskommt“, so Finkentey weiter. Was aber machen mit dem Handlungsspielraum? „Wir können nicht alles entscheiden, aber wir können mitspielen. Da bin ich dabei, wie Sie das machen.“ Finkentey darf sich aber in seiner Rede auch etwas wünschen: „Es gibt ein schwarzes Schwein, das klimpert. Und wenn da grüne Scheine drinn‘ wären, dann wäre das gut. Was machen wir mit den grünen Scheinen? Hoffentlich grüne Politik. Nicht grüne Parteipolitik, sondern was für den Klimaschutz.“

Der Rechnungsabschluss 2022 wurde einstimmig angenommen.

