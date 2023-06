Klosterneuburgs Stadtfinanzen: Inflation füllt öffentliche Kassen

Die infolge steigender Preise und Mieten erhöhten Umsatzsteuereinnahmen füllen die Kassen des Finanzministers. Davon profitieren auch die Gemeinden, die höhere Ertragsanteile erhalten.

Laut Rechnungsabschluss 2022 der Stadtgemeinde war der Nettofinanzierungssaldo von 9,8 Millionen um 13,8 Millionen Euro höher als im Budget 2022 vorgesehen. Das Nettoergebnis vor Rücklagen war mit 14,9 Millionen sogar um fast 15 Millionen Euro höher als veranschlagt.



Während die Bezieher niedriger Einkommen stöhnen, loben Politiker ihre Finanzpolitik.“ Stadtrat Josef Pitschko, FPÖ

Die Darstellung des Rechnungsabschlusses im „Amtsblatt“ der Stadtgemeinde findet FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko zumindest ergänzungsbedürftig: „Statt zu erklären, wieso sich der Finanzstadtrat bei der Erstellung des Budgets 2022 um 15 Millionen Euro geirrt hat, erzählt der Bürgermeister in seinem als 'Amtsblatt' bezeichneten Propagandablatt den lieben Bürgern von der soliden Finanzpolitik der Gemeinde. Unerwähnt lässt er beispielsweise, dass Klosterneuburg etwa fünf Millionen höhere Ertragsanteile aus den Bundesabgaben erhielt und dass sich ein enormer Investitionsrückstau gebildet hat.“

„Während die Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen unter den gestiegenen Preisen und Mieten stöhnen, loben Politiker ihre solide Finanzpolitik, die im Wesentlichen aus dem Einsacken der von den inflationsgeplagten Bürgern zu bezahlenden Umsatzsteuern besteht“, so Pitschko.

Finanzstadtrat Eckl kontert

„Die Erstellung eines Voranschlages für das jeweils kommende Kalenderjahr birgt stets das Risiko von Unschärfen in sich“, so Finanzstadtrat Konrad Eckl (ÖVP) auf NÖN Rückfrage. Lieferprobleme und Kapazitätsengpässe hätten 2022 einige Vorhaben verhindert. Andererseits wären die Einnahmen der Gemeinde deutlich angestiegen. Die Einnahmen aus Transferleistungen von Bund und Land steigen um 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr, jene aus den Ertragsanteilen stiegen um 14,09 Prozent.

„Grund für dieses deutliche Einnahmenplus war vor allem die erhöhte Teuerungsrate, die zu einem Anstieg der Steuereinnahmen führte – hier kann ich Pitschko grundsätzlich zustimmen“, so Finanzstadtrat Eckl weiter. Im Herbst 2021 hätte wohl niemand den kommenden russischen Angriffskrieg, die drastischen Preissteigerungen vor allem im Energiebereich und eine Inflation von über zehn Prozent in vollem Ausmaß vorhergesehen.

Eckl: „Wohl auch Kollege Pitschko nicht, denn sonst hätte er sicherlich im Herbst 2021 bei der Erstellung des Voranschlages 2022 darauf hingewiesen.“ Um der extrem hohen Inflation und den Mehrbelastungen entgegenzuwirken, wären zahlreiche Anti-Teuerungsmaßnahmen seitens Bund und Land, aber auch auf Gemeindeebene – etwa in Form von Energiekostenzuschüssen – ergriffen worden.

„Unter dem Strich ist festzuhalten, dass der Stadtgemeinde Klosterneuburg mit 45,2 Millionen Euro ein historischer Schuldentiefstand gelungen ist“, lobt Eckl die Finanzarbeit. Ebenfalls konnten 2022 Rücklagen von 17,9 Millionen Euro gebildet werden.

„Das sind alles gute Voraussetzungen, um mit der – auch vor der Stadt nicht halt machenden – Teuerung umzugehen“, erklärt Eckl. Vor allem aber auch gute Voraussetzungen für die großen Investitionen, die in den kommenden Jahren – etwa im Ausbau der Kinderbetreuung, bei der Infrastruktur für unsere Feuerwehr in Kritzendorf oder dem Wirtschaftshof – für die Stadtgemeinde zu bewältigen wären.

„Mit dem sehr erfreulichen Rechnungsabschluss 2022 sind wir in Klosterneuburg auf all das sehr gut vorbereitet“, zieht Finanzstadtrat Konrad Eckl weiter positiv Bilanz.