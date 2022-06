Klosterneuburg – Wien, nächster Halt: Maskenpflicht

Gemäß der ab 1. Juni gültigen COVID-19-Basismaßnahmenverordnung des Bundes entfällt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Nah- und Fernverkehrszügen sowie Bussen der ÖBB außerhalb Wiens. Auch in den geschlossenen Bahnhofsbereichen muss keine Maske mehr getragen werden – auch hier stellt Wien eine Ausnahme dar.

Die Sonderregelung Wiens gibt vor, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen nach wie vor verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden muss. Die ÖBB weisen die Reisenden mit Durchsagen in den Zügen und an den Bahnhöfen, auf den Monitoren am Bahnhof sowie auf der Website oebb.at auf die aktuell gültigen Bestimmungen hin. Fahrgäste können selbstverständlich weiterhin freiwillig Masken tragen.