Weidling: Eine Ampel bevor es in der Enge eng wird

Die drei Täler in Klosterneuburg sind gekennzeichnet durch Straßen-Engstellen, die ein echtes Gefahrenpotenzial darstellen. Während im Donautal, in Kritzendorf, die Gefährlichkeit durch elektronische Halteeinrichtungen weitgehendst gebannt ist, ist das im Weidlingtal nichts so. Weidling, mit seinen zwei Engstellen hinter einander, stellt hier eine Besonderheit dar, und – wie ein aktueller Unfall gezeigt hat – ein besonderes Risiko für seine Schulkinder.

5. April 2022, 7.45 Uhr. Ein Pkw fährt durch Weidling in Richtung Weidlingbach. Ein Schüler überquert am Schutzweg über den Rotgrabenbach die Fahrbahn. Dem Pkw-Lenker wird durch einen Bus die Sicht genommen. Zu spät bemerkt er den Schüler und erwischt ihn mit dem Seitenspiegel am Kopf. Soweit der momentane Wissensstand der Polizei. Es musste auch keine Rettung alarmiert werden. Der Schüler soll von seinem Vater zur Behandlung ins Spital geführt worden sein.

„Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können.“ Freddy Schwardtmann Schauspieler, Weidling

„Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können“, ist der Weidlinger Freddy Schwardtmann überzeugt, „man muss doch dagegen etwas tun, bevor Ärgeres passiert.“ Der bekannte Schauspieler Schwardtmann und viele andere Weidlinger, die besorgt um ihre Kinder sind, fordern daher eine ähnliche Regelung wie in den Kritzendorfer Fahrbahnengen.

Schulwegsicherung und Polizei

Als Konsequenz will die Schule nun einen Schulwegsicherheitsdienst aufstellen. Die Polizei versprach zudem, einen Beamten in den Morgenstunden vor Schulbetrieb abzustellen.

„Die Besonderheit ist, dass wir an diesem Straßenzug durch Weidling zwei dicht aneinanderfolgende Engstellen haben. Das ist mit einem Gegenverkehr-Ampelsystem nur schwer in den Griff zu bekommen. Zum Glück passiert hier nicht viel, und wir haben in Weidling auch kein Geschwindigkeitsproblem“, so der Kommandant der Polizeiinspektion Klosterneuburg Michael Scharf.

Für Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) ist die Forderung nach einem Ampelsystem, das in Kritzendorf ein voller Erfolg ist, nachvollziehbar: „Im Gegensatz zu Kritzendorf, wo das sehr gut funktioniert, sind in der Weidlinger Enge aber zwei Kreuzungssituationen einzubauen. Das ist der Grund, warum so eine Lichtregelung bisher nicht als machbar bewertet wurde.“ Sehr gern werde er die Weidlinger Verkehrsproblematik aber in den nächsten Gesprächen mit der Landesstraßenverwaltung einbringen.

„Vielleicht können wir speziell für Weidling doch noch eine Lösung finden“, ist Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer zuversichtlich.

