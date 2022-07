operklosterneuburg: Inszenierung & Kostüm im Doppelpack vereint

Werbung

Nach „Le comte Ory“ (2017) und „Hoffmanns Erzählungen“ (2019) ist „La Bohème“ nun bereits die dritte Produktion der operklosterneuburg, bei der Regisseur Francois de Carpentries und Kostümbildnerin Karine van Hercke, gebürtige Belgierin, die auch privat seine Lebenspartnerin ist („ein perfektes Team auf und auch abseits der Bühne!“), mitwirken.

„La Bohème“ ist von Henri Murgers autobiografischem Werk inspiriert. Puccini schrieb 1893: „Die Geburtsstunde war an einem Regentag, als ich mich daran machte, ein Buch zu lesen, das ich nicht kannte. Der Titel lautete ‚Scènes de la Vie de Bohème‘. Das Buch nahm mich mit einem Schlag gefangen. In jener Umgebung von Studenten und Künstlern fühlte ich mich sofort zu Hause. In dem Buch war alles, was ich suchte und liebe: die Frische, die Jugend, die Leidenschaft, die Fröhlichkeit, die schweigend vergossenen Tränen, die Liebe mit ihren Freuden und Leiden. Das ist Menschlichkeit, das ist Empfindung, das ist Herz. Und das ist vor allem Poesie, die göttliche Poesie…“

„Diese Ironie erstarrt langsam angesichts der Realität. Deswegen endet sie als eine Tragödie.“

„Wir folgen diesen Worten von Puccini“, sagt de Carpentries, „und stellen die Intrigue nicht ins Jahr 1830, sondern in die Jahrhundertwende der Moderne, als in Paris noch unbekannte Bohème-Künstler lebten: Maler wie Modigliani, Matisse, ,le douanier‘ Rousseau, Pablo Picasso, Malerinnen wie Suzanne Valandon und Marie Laurencin, Musiker wie Erik Satie, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Dichter wie Alfred Jarry, Max Jacob, Jean Cocteau und Guillaume Apollinaire, der die Bezeichnung ,Surrealismus‘ erfunden hat. So leben unsere Helden, Rodolfo der Poet, Marcello der Maler, Schaunard der Musiker und Colline der Philosoph, die Zukunft der Kunst, auf den Dächern, mit den Füßen in der Großstadt und dem Kopf in den Sternen.“

Warum aber endet die Geschichte so tragisch? De Carpentries: „Murger beschrieb ,die Boheme‘ als eine Geisteshaltung, eine Weltanschauung, wo Poesie, Kunst, Unbekümmertheit und Ironie die Zwangsjacke der Gesellschaft in die Luft jagen sollen, sogar wenn man gegen Armut, Not, Hunger und Kälte kämpfen muss. Deswegen ist ,La Bohème‘ eine Komödie. Aber diese Ironie erstarrt langsam angesichts der Realität. Deswegen endet sie als eine Tragödie.“

De Carpentries, aus Frankreich stammend, zeichnet bisher für 62 eigene Inszenierungen und 40 Wiederaufführungen verantwortlich, darunter für die Innsbrucker Festwochen, das Landestheater Linz, von Antwerpen, Besançon, Brüssel, Lyon, Nizza, Nürnberg, Oslo, Montpellier, Reims, Straßburg bis Toronto.

Karine Van Hercke gründete 1992 die theaterpädagogische Abteilung des Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel und leitete 1995-2003 das dortige Opernstudio. Seit 2019 ist sie für Regie und Ausstattung am Opernstudio des Palais des Beaux-Arts de Charleroi zuständig.

