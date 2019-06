Blut gilt als der Saft des Lebens. Eine Flüssigkeit, die heiß begehrt ist. Denn Blut ist eines der wichtigsten Medikamente, das Leben retten kann. In Klosterneuburg finden heuer acht Termine statt, an denen die Klosterneuburger zu Lebensrettern werden können.

Bei der letzten Spendenaktion, die am vergangenen Wochenende beim Roten Kreuz Klosterneuburg stattfanden, nutzten 173 Spender die Gelegenheit und gaben ihr Bestes: ihr Blut.

Einer von den Spendern war auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Er ist Blutspender mit Überzeugung: „Der soziale Gedanke ist mir wichtig. Spender sind Menschen mit sozialer Kompetenz.“ Besonders gut findet Schmuckenschlager den Service des Roten Kreuzes, dass man nun per App nachvollziehen kann, wann und wo die eigene Konserve eingesetzt wird.

Ehrungen mal vier

Diesen Service finden auch die vier Spender sehr gut, die nun für ihre Spendenfreudigkeit geehrt wurden. „Den meisten Spendern ist es unangenehm, weil es für sie eine Selbstverständlichkeit ist. Wir wollen sie aber vor den Vorhang holen“, erklärt Bezirksstellenleiter Thomas Wordie. An diesem Tag konnte er zweimal die Bronzene – für 25 Blutspenden – und zweimal die Verdienstmedaille in Silber überreichen.



Mario Gürtler ist einer der beiden Spender, die das Rote Kreuz nun versilbert hat. Er hat bereits seine 50. Blutspende hinter sich. „Ich habe als Jugendlicher angefangen zu spenden. Es ist eine sinnvolle Sache, die mir auch guttut“, erzählt Gürtler über seine Beweggründe zu spenden. Gürtler, der eine seltenere Blutgruppe hat, wird immer wieder vom Roten Kreuz angerufen und gebeten zu spenden. Dieser Einladung kommt er oft und gerne nach. „Man braucht ja vielleicht selbst auch einmal Blut“, hofft Gürtler, dass immer mehr Klosterneuburger seinem Beispiel folgen.

In Klosterneuburg viele junge Blutspender

Und das dem so ist, dafür sprechen die Zahlen der letzten Blutspendeaktionen in der Babenbergerstadt. Waren beim ersten Termin in diesem Jahr über 80 Spender bereit, ihr Blut herzugeben, folgten am letzten Wochenende 173 Klosterneuburger dem Aufruf. Zwanzig Spender mussten allerdings aus gesundheitlichen Gründen vom Roten Kreuz ausgeschlossen werden.

Die Ausschlusszahlen aus medizinischen Gründen sind vor allem bei jüngeren Spendern geringer. Daher sucht das Rote Kreuz vermehrt nach jungen Menschen, die ihr Blut freiwillig hergeben wollen. Der Trend geht jedoch niederösterreichweit in eine andere Richtung. Immer weniger Junge gehen spenden.

In Klosterneuburg ist der Trend allerdings eher umgekehrt. „Wir haben viele junge Leute, die Blut spenden“, freut sich Ilse Ofner, Hauptverantwortliche für die Blutspende-Aktionen beim Roten Kreuz Klosterneuburg.

Wer selbst mal wieder oder auch zum ersten Mal Blut spenden möchte, hat dazu wieder zu Leopoldi die Möglichkeit.