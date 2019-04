KLOSTERNEUBURG Das Warten auf eine Entscheidung im Asylverfahren soll für Asylwerber durch sinnvolle Tätigkeit verkürzt werden. Darüber herrscht breiter Konsens. Die Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung ist für Asylwerber jedoch sehr beschränkt. Dazu zählen Hilfstätigkeiten im Auftrag von Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden und zu den Kommunen gehörenden Einrichtungen und betrifft etwa Garten- und Hausarbeiten oder Transportdienste.

Was darf dabei verdient werden? Den Stundenlohn legte bisher die beauftragende Körperschaft fest. Maximal konnten monatlich 110 Euro plus 80 Euro für jedes weitere Familienmitglied verdient werden, ohne Einbußen bei der Grundversorgung befürchten zu müssen. Das ist Innenminister Herbert Kickl allerdings zu viel. Er hat vorgeschlagen, den Stundenlohn von Asylwerbern mit 1,50 Euro zu deckeln. Manche Körperschaften, argumentiert der Minister, zahlten zu viel für Tätigkeiten der Asylwerber, die damit oft mehr verdienten als Zivildiener oder Grundwehrdiener. Die Regelung soll österreichweit gelten. Kickls „Verordnungsermächtigung“ dazu ist derzeit in einer vierwöchigen Begutachtungs-phase.

Vielen stößt Kickls Ansinnen übel auf. Auch Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) ist so gar nicht mit Kickls Vorschlag einverstanden. „In der aktuellen Debatte über den Vorschlag eines 1,50-Euro-Stundenlohns für die Beschäftigung von Asylwerbern, stellt sich für mich doppelt die Frage: Wofür?“, so der Bürgermeister.

Bezahlung deckeln – wofür?

Erstens – führt Schmuckenschlager aus – in Bezug auf die zu verrichtende Arbeit: „Wenn in Österreich Arbeit mit entsprechenden Ergebnissen und der nötigen Leistung erbracht wird, dann kann jeder die Bezahlung klar an diesen Faktoren orientieren.“ Bislang hätte die Arbeit und Bezahlung für Asylwerber kein Bundesland und keine Gemeinde ärmer gemacht. Denn im Austausch zum Ergebnis und zur Leistung gab es Bezahlung.

Darum stelle sich zweitens die Frage nach dem „Wofür“ in Verbindung mit dem Zeitpunkt. „Aktuell gibt es viel weniger Asylwerber als 2015, während des Höhepunktes der Fluchtbewegungen, sowie mehr Nachfrage von Unternehmen nach Personal. In Anbetracht dieses aktuellen Fachkräftemangels in vielen Berufsgruppen wäre eine rasche Ausbildung und Zulassung aller Arbeitsfähigen und -willigen zu fördern.“ Dies könne nicht durch festgelegte Lohngrenzen motiviert werden.

Derzeit gibt es nach Auskunft des Vereins „Klosterneuburg hilft“ etwa 80 Asylwerber in Klosterneuburg, hauptsächlich junge Männer aus Afghanistan. Der Obmann des Vereins Jakob Ernst ist über Kickls Vorschlag erzürnt: „Jemandem 1,50 Euro zu geben und zu sagen, du musst dafür arbeiten, ist eine Frechheit. Wir lehnen das kategorisch ab.“ Die Asylwerber wollen arbeiten und machen das derzeit auch freiwillig.

„Gerade eben haben sie fleißig beim Au-Putzen mitgeholfen. Sie wollen etwas zurückgeben, denn die Asylwerber haben in Österreich auch sehr viel Gutes erfahren“, so der Obmann. Die Bezahlung von 1,50 Euro in der Stunde führe dazu, dass man erst gar nicht arbeiten will. „Die Arbeit muss wertgeschätzt werden. Kein Mensch will für so einen Hungerlohn arbeiten.“

Die Argumentation, dass Zivil- und Präsenzdiener weniger verdienen würden als in den Kommunen arbeitende Asylwerber, lässt der Obmann von „Klosterneuburg hilft“ nicht gelten: „Dann muss man eben das Salär der Zivil- und Präsenzdiener erhöhen und nicht den Ärmsten aller Armen den Bezug kürzen“, so Jakob Ernst.