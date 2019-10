Es war der 16. November 1981, als Johann Fanta am nebeligen Oberen Stadt-Friedhof das erste Mal einen Menschen zu Grabe trug. Der Tag ist im Gedächtnis fest verankert, der Kierlinger erinnert sich an jeden Moment. Mit Mitte Zwanzig begann Fanta bei der Klosterneuburger Firma Fuchs als Bestattungshelfer zu arbeiten. 38 Jahre später blickt er auf eine vielseitige Karriere zurück: Landwirt, Ortsvorsteher, Sargträger – eine außergewöhnliche Kombination.

Was verschlägt einen „Bauern-Bua“ in das Bestattungswesen? Fanta denkt zurück: „Ich bin mit Josef Fuchs in die Schule gegangen. Sein Vater hat jemanden gebraucht, der aushilft.“ Zunächst war der Kierlinger nur in den Wintermonaten im Einsatz, ab dem zweiten Jahr voll. Seit Jahrzehnten begleitet Fanta Verstorbene nun auf ihrem letzten Weg. Das hinterlässt Spuren: „Es ist nicht einfach, vor allem nicht, wenn man die Leute oder ihre Angehörigen kennt. Manchmal muss man durchtauchen.“

Besonders schlimm: wenn der Abschied viel zu früh kommt. Begräbnisse von Kindern, jungen Müttern oder Vätern machen dem Sargträger immer noch zu schaffen. Auch nach 38 Jahren. Fanta: „Das kann man nicht einfach wegstecken.“ Als Vater fühlt der Kierlinger in solchen Situationen sehr mit: „Ich erinnere mich an einen kleinen Buben, den wir begraben haben. Er war damals so alt wie mein Daniel. Solche Fälle merkt man sich.“

Ein einmaliger Abschied für die Angehörigen

300 Begräbnisse pro Jahr zählte Fanta früher, mittlerweile ist er nur noch geringfügig als Bestattungshelfer tätig. „Man möchte die Leute gebührend verabschieden. Dafür bekommt man nur einmal die Gelegenheit“, betont Fanta. In fast vier Jahrzehnten durfte der Kierlinger viele berührende Augenblicke bei Trauerfeiern erleben. „Besonders schön und feierlich ist das Lied ,S is Feierobnd‘“, erzählt Fanta, „dazu gehört aber auch ein gewisses Alter.“

Geht man anders mit dem Sterben um, wenn man tagtäglich mit diesem Schicksal konfrontiert ist? Der Fachmann weiß: „Es wird nicht leichter. Der Tod ist immer der Tod.“

Umso wichtiger ist es, so Fanta, den letzten Weg so schön wie möglich zu gestalten und die Trauernden zu unterstützen. „Ein Bestatter ist ein Ansprechpartner in einer schwierigen Zeit. Das macht Dani sehr gut“, streut Fanta seiner Chefin Rosen. Als Fanta 1981 in die Firma kam, arbeitete die heutige Geschäftsführerin Daniela Glatz-Fuchs schon fleißig mit. Der Sargträger schmunzelt: „Mit zehn Jahren ist sie damals schon auf das Standesamt gefahren, sie war sehr eifrig.“

Die Klosterneuburgerin ist seit 1990 offiziell im Betrieb, die Leitung übernahm sie 2004. Bestattung Fuchs ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation – zur erweiterten Familie gehören auch die Mitarbeiter, die – wie Fanta – dem Betrieb oft ein Leben lang treu bleiben. Die Geschichte zeigt: „Wenn jemand bei uns schnuppert, geht er entweder nach einem Monat oder bleibt langjährig“, erklärt Fuchs. Vier bis sechs Sargträger sind bei einem Begräbnis im Dienst – ein verlässliches Team steht der Bestatterin zur Seite: „Das sind alles langjährige Mitarbeiter, die ihre Position oft über Generationen weitergeben.“ So auch in der Familie Fanta: Sohn Daniel Fanta folgte den Fußstapfen seines Vaters bereits nach und arbeitet ebenfalls im Bestattungsunternehmen mit.

Die eingespielte Mannschaft um Chefin Fuchs steht Angehörigen im Trauerfall mit Rat und Tat zur Seite. Und schaut darauf, dass der Abschied gebührend begangen wird. Fuchs: „Bei einer Hochzeit ist es fast fad, wenn nichts passiert. Bei einem Begräbnis darf aber nichts passieren. Das sind unwiderbringliche Momente des Abschieds.“