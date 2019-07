Schonfrist bis Mitte August, denn bis dahin soll das Thermometer nicht über 30 Grad klettern. Aber dann startet die Affenhitze wieder voll durch. Mit 12. August gibt es nach den Meteorologen die nächste Hitzewelle mit Temperaturen weit über 30 Grad.

Wir alle leiden unter solchen Temperaturen, aber Bauarbeiter, die bei diesen Verhältnissen schwere körperliche Arbeit verrichten müssen, haben wohl das schwerste Los gezogen. Um dieses Los zu lindern, gibt es nun die Empfehlung, Bauarbeitern schon ab 32,5 Grad hitzefrei zu geben. Vor dem 1. Mai war noch 35 Grad die Grenze. Entschädigt werden die Hitzeferien mit 60 Prozent des Lohnes aus der Urlaubs- und Abfertigungskasse. Verpflichtend ist dieses Modell für den Arbeitgeber aber nicht.

„Am Bau sind wir ja immer wetterabhängig"

Seit 1916 ist das Baumeister- und Bauunternehmen Fuchs in Klosterneuburg um die regionalen Anliegen aller Klosterneuburger Einwohner bemüht. „Am Bau sind wir ja immer wetterabhängig. Da ist die Arbeitseinteilung und Organisation besonders wichtig“, weiß Baumeister Martin Fuchs.

So bemüht man sich, die Arbeit so einzuteilen, dass an Hitzetagen nicht gerade Dacharbeiten gemacht werden, sondern vielleicht am Keller gearbeitet wird. Im Prinzip findet Baumeister Fuchs die neue Regelung gut, vor allem, dass die Urlaubs- und Abfertigungskasse 60 Prozent des Lohnes übernimmt. „Das ist eine gute Einrichtung. So wird der Ausfall etwas abgefedert“, so Fuchs, der aber betont, dass mit dem Beitrag nur ein Teil der Kosten abgedeckt ist. „Da sind ja noch die Fixkosten, die immer zu bezahlen sind, ob jetzt an der Baustelle gearbeitet wird oder nicht.“

„Besonders im Zeichen des Klimawandels wird die Hitze im Bazugewerbe immer mehr an Bedeutung gewinnen.“ Stefan Mann, Stadtrat (SPÖ)

In der Praxis sei es – nach Baumeister Fuchs – so, dass nicht die Arbeiter Hitzeferien fordern, sondern der Chef. „Ich muss als Chef die Dinge in die Hand nehmen, immer mit den Arbeitern reden und schauen, ob die Arbeitsbedingungen noch zumutbar sind.“ Denn kein Arbeiter würde freiwillig auf 40 Prozent seines Lohnes verzichten wollen. „Alles in allem muss man schon sagen, dass die Hitze Geld kostet, denn Verzögerungen am Bau sind manchmal sehr kostspielig“, so der Baumeister aus Klosterneuburg.

Der Klosterneuburger Sozialstadtrat und ehemalige Sekretär des früheren Vorsitzenden der Gewerkschaft Bau/Holz, Stefan Mann, kann sich noch gut erinnern, als 2013 neben Regen und Schnee auch die Hitze in das Schlechtwetterprogramm aufgenommen wurde. Die jetzige Regelung mit der Herabstufung der Hitzegrenze auf 32,5 Grad ist für ihn äußerst begrüßenswert. „Besonders im Zeichen des Klimawandels wird die Hitze immer mehr an Bedeutung gewinnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Baugewerbe sind sich bewusst, dass nicht nur der Regen und der Schnee gefährlich sein können“, so Stefan Mann.

Seinen Beobachtungen nach würde die Umsetzung auch sehr gut funktionieren. „Arbeitgeber wissen, dass Schwerarbeit bei großer Hitze langfristig gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann, die sich verheerend auswirken“, so der Klosterneuburger Sozialstadtrat.