Rund 24.000 Bewohner zählte die Babenbergerstadt im Jänner 2002. Heute, 17 Jahre später, sind es 27.000. Klosterneuburg wächst – ein Plus von zwölf Prozent seit 2002 ist im Bürgerregister verzeichnet. Damit ist die Stadt wohl nicht Hauptzielgruppe für die Wohnbaustrategie des Landes NÖ. Denn diese stellt sich gegen Abwanderung, speziell im ländlichen Raum.

„In Klosterneuburg ist alles relevant, was den gemeinnützigen Wohnbau unterstützt“

Die Zahlen beweisen, dass Absiedelung statistisch kein Problem ist. Die Pläne sind dennoch wichtig für die Stadt: „In Klosterneuburg ist alles relevant, was den gemeinnützigen Wohnbau unterstützt“, begrüßt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die neu präsentierte Strategie.

Förderungen seien für viele gebürtige Babenbergerstädter die einzige Möglichkeit, in ihrem Heimatort eine Bleibe zu finanzieren. Schmuckenschlager: „Im neuen Wohnbau in der Pater-Abel-Straße haben beispielsweise einige Klosterneuburger, die es sich sonst nicht leisten könnten, eine Wohnung gefunden.“

ÖVP Tulln, NÖN Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Landesrat Martin Eichtinger und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger (v.l.) freuen sich über gezielte Förderungen im Bezirk Tulln.

Das geförderte Wohnhaus am Renninger ist ein gutes Beispiel für das Wohn-Konzept, das in der Stadt vorherrscht: „großvolumige“ Bauten – also mit über sechs Einheiten – stehen in Zentrumsnähe, Einfamilienhäuser werden eher in reinen Siedlungsgebieten errichtet. Und da sind vor allem zwei Gegenden beliebt, weiß der Bürgermeister: „Der Ölberg und das Sachsenviertel, das sind die besonders teuren Lagen.“ Günstiger ist hingegen der Rand, beispielsweise die Katastralgemeinden Maria Gugging oder Höflein.

Aussterbende Kerne: Kein Problem für Stadt

Aber: „Es ist absehbar, dass Klosterneuburg nicht günstiger wird“, prognostiziert Schmuckenschlager. Angebot und Nachfrage sind da – das sieht man bei den „kleinen“ Ortskernen, aus denen Bewohner in anderen Bezirken regelrecht flüchten. In Klosterneuburg blühen sie dagegen auf – das spiegelt sich etwa in der starken Belebung rund um das Amtshaus Kritzendorf wider. Schmuckenschlager: „In Klosterneuburg gibt es keinen einzigen Bereich, der in irgendeiner Weise ausstirbt.“