Das Wirtschaftswachstum verringert sich im dritten Quartal, der Konjunkturaufschwung der vergangenen Jahre wirkt dennoch auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt weiter nach. Allerdings ist im Bezirk Tulln im Jahresvergleich die Arbeitslosigkeit bereits das zweite Monat in Folge gestiegen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten für den Bezirk: „Obwohl sich die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums allmählich immer mehr auch auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt niederschlägt, ist der Rückgang der Zahl langzeitarbeitsloser Frauen und Männer sehr erfreulich“, erklärt AMS-Tulln-Geschäftsstellenleiter Hans Schultheis. Aktuell sind 318 Personen beim AMS Tulln gemeldet, die länger als ein Jahr Arbeit suchend sind.

In Summe sind Ende November 2.363 Personen im Bezirk arbeitslos – davon sind 569 aus Klosterneuburg. Die Rate in der Babenbergerstadt ist um rund vier Prozent gestiegen. Von der derzeitigen Arbeitsmarktentwicklung profitieren Männer weiterhin stärker als Frauen. Bei Jugendlichen und im Haupterwerbsalter erhöhte sich die Arbeitslosigkeit. Auch bei den Älteren, Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen und ausländischen Staatsbürgern erhöhte sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr.