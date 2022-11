Die Geschichte von Klosterneuburgs Weißem Hof ist über 40 Jahre alt

„Um die Jahreswende 1981 soll mit dem Neubau begonnen und 1985 soll der Bau seiner Bestimmung übergeben werden“, so schrieben die „Klosterneuburger Nachrichten“ in ihrer Ausgabe vom 7. November 1980. Die Rede war vom Neubau des Rehabilitationszentrums der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), die schon seit vielen Jahren auf dem ehemaligen Besitz des englischen Baron Terry in Klosterneuburg-Kierling das Rehabilitationszentrum Stollhof führte, und die nun auf dem Gelände des Weißen Hofs in Zentrum errichten wollte, das damals sowohl baulich als auch medizinisch den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprach.

Weißer Hof seit 1980 genehmigt und gewidmet

122 Hektar der Liegenschaft Weißer Hof wurden 1976 um 28 Milliarden Schilling von dem Bankhaus Brüll und Kalmus aus einer Konkursmasse erworben. 19 Hektar wurden 1980 als Bauland Sondergebiet von der Niederösterreichischen Landesregierung genehmigt und der Flächen- und Bebauungsplan von der Stadtgemeinde Klosterneuburg beschlossen. Mit der Generalplanung wurde die Arbeitsgemeinschaft Hlawenicka-Lintl beauftragt.

Im März 1983 wurde mit dem Bau begonnen. Nach 36-monatiger geplanter Bauzeit konnte der Weiße Hof seinen Betrieb aufnehmen. Die Gesamtkosten für die Errichtung des Rehabilitationszentrums betrugen knapp eine Milliarde Schilling.

AM 10. Oktober 1986 konnte die AUVA das neue Rehazentrum für 200 Patienten und 250 Angestellte am Weißen Hof eröffnen.

