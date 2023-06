Matura am BG/BRG Klosterneuburg: „Macht euch auf die Socken“

Die erlösende Nachricht für die Maturantinnen und Maturanten: „Ihr habt es geschafft, eure Schulzeit ist vorbei“, beglückwünscht Direktorin Hemma Poledna ihre nun ehemaligen Schützlinge. Am letzten Prüfungstag war erst Anspannung angesagt, dann Feststimmung: Das BG/BRG Klosterneuburg feierte seine frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen.

„In den letzten zwei Wochen konnte man sich während eurer mündlichen Prüfungen ein Bild davon machen, was Schule zu bieten hat und was Schule bedeutet, wenn junge Leute aktiv etwas aus dieser Zeit machen“, lobte die Schulleiterin. Sie ist stolz auf die jungen Frauen und Männer – 118 Kandidatinnen und Kandidaten an der Zahl –, die „Freude daran gewonnen haben, mehr zu wissen“. Poledna: „Ihr macht euch jetzt daran, nicht mehr irgendeinem Skript zu folgen, sondern euer eigenes Skript zu schreiben.“ Was die Direktorin den Absolventinnen und Absolventen dafür wünscht? „Viel Glück und viel Sinn“ – denn wer seinen oder ihren Sinn gefunden hat, findet auch seinen Weg.

„Macht euch auf die Socken, nehmt euch was vor! Krempelt die Ärmel hoch! Zeigt was, zeigt euch!“, gibt Poledna den Maturantinnen und Maturanten mit, „ich bin überzeugt – einige von euch haben mich davon schon überzeugt – ihr habt gute Ideen. Entscheidet euch, schlagt einen Weg ein, wagt es, euch zu blamieren. Tut Gutes, riskiert etwas und bleibt auch dankbar.“

Zitiert

„Alles Gute für euren Weg und Gottes Segen dazu. Es gibt klassisch sieben Hauptsünden, in der Tradition werden die geistigen Sünden immer ärger bewertet als die körperlichen Sünden. Zum Beispiel Gula, der Schlund, also das übertriebene Essen und Trinken. Da gibt es körperliche Grenzen. Ich bitte gerade am heutigen Abend, nicht an diese Grenzen zu kommen. In diesem Sinne: Feiert schön!“Tassilo Lorenz, Religionslehrer und Vertreter des Stifts Klosterneuburg

„Liebe Maturantinnen und Maturanten, das ist euer Feiertag heute. Auch von uns Eltern herzliche Gratulation zu diesem großen erreichten Ziel.“Bernhard Zwantschko, Elternvereins-Obmann

„In einer Zeit voller Herausforderungen, sei es politischer oder ökologischer Natur, wünsche ich euch dafür Mut und Durchhaltevermögen. Bedenkt eines – wenn einmal ein Gegenwind vorhanden ist, ist das gut. Weil ein Flugzeug startet nicht mit, sondern gegen den Wind.“Maria Theresia Eder, Bildungsstadträtin (ÖVP)

„Die ersten drei Jahre, das war das gewöhnliche Schulleben. Das Ganze änderte sich im Juni 2018, als Regen in die Bibliothek, die Werksäle und die vierten Klassen eindrang. Am schönen Lehrerparkplatz wurde eine Containerburg aufgebaut. In der fünften Klasse waren wir der Meinung, dass wir die Überschwemmungen bald hinter uns lassen können. Ja, da hatte dann Corona was dagegen. Wir haben trotzdem alle das Beste daraus gemacht. Das letzte Schuljahr war sehr entspannt, wäre da nicht die Matura gewesen, die wie ein Damokles-Schwert über uns hing.“ Martin Szokoll, Schülervertreter