Der geplante Verkauf von 20.000 Quadratmetern Grünland im Kierlinger Reihergraben ist vertagt. Schon im Vorfeld der am letzten Freitag stattgefundenen Gemeinderatssitzung einigte man sich dahingehend, den Antrag der ÖVP wieder in den dafür zuständigen Ausschuss zu verweisen. „Um sämtliche Informationsbedürfnisse zu befriedigen“, wie der zuständige Stadtrat Roland Honeder (ÖVP) mitteilte.

Reihergraben Stadt will 20.000m² Wald an Immobilienfirma verkaufen

Der Ankauf eines im Grünland befindlichen 32-Quadratmeter-Häuschens durch eine eigens dafür gegründete Immobilienfirma löste Verwunderung aus. Das danach folgende Kaufangebot der „Reihergraben Immobilien GmbH & Co KG“ für 20.000 Quadratmeter umliegendes Waldgebiet – auch Grünland – noch mehr.

Der Antrag der Stadtregierung auf Verkauf von 20.000 Quadratmeter Grünland (innerhalb der roten Linie) an eine Immobilienfirma ist von der Tagesordnung der Gemeinderatsitzung genommen worden. Jetzt werden die offenen Fragen im zuständigen Planungsausschuss beantwortet. | privat

Die Stadtregierung befürwortete einen Verkauf des Grünlands und formulierte dafür einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat, der wohl auch mit der Mehrheit der ÖVP Stimmen seine Zustimmung gefunden hätte. Dieser der NÖN anonym zugespielte Antrag wurde aber im Vorfeld der Gemeinderatssitzung von der Tagesordnung abgesetzt.

Gegenantrag war schon ausgearbeitet

So wurde von der Stadtregierung dem Ansinnen der Klosterneuburger Grünen folgegeleistet, die schon einen Gegenantrag ausgearbeitet hatten, den Antrag „zur Klärung der offenen Fragen in den zuständigen Ausschuss“ zurückzuverweisen.

Begründet wurde der Gegenantrag mit dem um das Fünffache überhöhten ortsüblichen Quadratmeterpreises für die wirtschaftlich fast wertlosen Flächen, was eine Grünlandgrundstücksspekulation erahnen ließe. Der Preis sei also spekulativ und bilde nicht die Marktverhältnisse ab.

Der geplante Grundstücksverkauf sei nicht öffentlich gemacht worden, um andere Kaufinteressenten darüber zu informieren, es wurde nicht geprüft, ob der Käufer die fachlichen Voraussetzungen für den artengerechten Erhalt der Grünflächen hat, denn die Flächen lägen zur Gänze im „Natura2000“-Gebiet. Weiters gebe es keinen konkreten Lageplan der zu verkaufenden Grundstücke, und es liege kein Vertrag vor.

„Wenn erhöhter Informationsbedarf besteht, dann wird dieser im Ausschuss nun geliefert.“ Stadtrat Roland Honeder (ÖVP)

„Ich bin sehr froh und glaube, dass Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die richtige Entscheidung getroffen hat“, zeigt sich Sepp Wimmer, Fraktionschef der Grünen, zufrieden. Der zuständige Stadtrat für Liegenschaftsverwertung Roland Honeder (ÖVP): „Wenn erhöhter Informationsbedarf besteht, dann wird dieser im Ausschuss nun geliefert.“

Weiters hätte Honeder veranlasst, offiziell über das Amt nachzufragen, was die „Reihergraben Immobilien GmbH & Co KG“ mit dem Erwerb der Grünfläche vorhabe. Das Ergebnis: Für das Kaufangebot gäbe es private Gründe.

Der Umwidmungsantrag des von der Immobilienfirma schon erworbenen 32-Quadratmeter-Häuschens sei laut Bauamt in Arbeit und wird Anfang April 2019 kundgemacht. Ob es eine Erweiterungseinschränkung seitens der Stadtgemeinde gibt, sei noch nicht festgelegt. „Grundsätzlich hat in Klosterneuburg jedes GEB-gewidmete Objekt eine Einschränkung“, so Baudirektor Peter Neubauer.