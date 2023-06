Ploberger: Der Mann mit dem grünen Daumen kommt nach Klosterneuburg

Karl Ploberger, bekannt aus der ORF-Sendung „Natur im Garten“, besucht im Rahmen der „Natur im Garten Markttour“ am 30. Juni ab 7.30 Uhr den Bauernmarkt auf dem Rathausplatz in Klosterneuburg.Bei der Markttour am 30. Juni warten bis 16 Uhr nicht nur ein „Natur im Garten“-Infostand, sondern auch ein Quiz zum Mitmachen mit Gewinnspiel, Glücksrad, interaktives Pflanzenprogramm, und natürlich die Möglichkeit, Gartenthemen, Tipps & Tricks mit dem beliebten Fernsehbiogärtner persönlich zu besprechen. Sein umfassendes Wissen hat sich Ploberger durch Selbststudium, zahlreiche Vorträge und eine mittlerweile mehrere 1.000 Bücher umfassende Gartenbibliothek angeeignet. Seine Schwerpunkte sind der „Biologische Gartenbau“, der „Naturgarten“ und die Gartenkultur, hier vor allem die Gartengestaltung in England.