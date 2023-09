Vom Stadtplatz Klosterneuburg aus in die Welt

Kuoni Reisen Klosterneuburg feierte den Umzug in das neue Geschäftslokal am Stadtplatz 37 in Klosterneuburg. Georg Wenisch und seine charmanten Mitarbeiterinnen bereitete es sichtlich großes Vergnügen, zahlreiche Stammkunden sowie Vertreter der Klosterneuburger Wirtschaft am neuen Standort begrüßen zu dürfen.

Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann, WKNÖ-Außenstellenobmann Markus Fuchs und WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel gratulierten Georg Wenisch und seinem Team, überreichten eine gemeinsame Urkunde und wünschten weiterhin viel Erfolg am neuen Standort.