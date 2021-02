Seit Mitte November hat die Reitschule des Islandpferdegestüts Babenberg in Weidling geschlossen. Wegen der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen wäre nur Einzelunterricht im Freien gestattet. Doch dieser gestaltet sich im Winter eher schwierig.

„Dass für die Reitschule und für Pferdebesitzer nicht die gleichen Regeln gelten, ist nicht ganz nachvollziehbar“, so die Leiterin des Gestüts, Eva Maria Engelke. „Wenn ich ein eigenes Pferd habe, dann dürfen fünf andere Besitzer ebenfalls auf ihren Tieren am Hof sein und ihnen Bewegung ermöglichen. Aber der Reitunterricht ist nur für einzelne Teilnehmer gestattet? Wo ist hier die Logik?“, fragt sich Engelke.

Für die Reitschule ist diese Regelung ein Schlag. Wichtige Einnahmen, die schlussendlich auch den Tieren zugutekämen, fallen weg. Engelke versteht nicht, wieso das Ansteckungsrisiko beim Reiten höher wäre als bei anderen Sportarten, für die mildere Regelungen gelten. „Am Eislaufplatz tummeln sich hunderte Menschen - es laufen zig Leute auf ihren Schlittschuhen nebeneinander her. Alles mit dem Segen der Behörden. Aber beim Reitsport ist es anscheinend so viel riskanter, sich anzustecken, dass es viel schärfere Bestimmungen braucht“, so Engelkes Einwand.