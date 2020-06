Es ist wohl eine Situation, die kein Radfahrer erleben möchte: hunderte Reißzwecken, die auf einer kurvigen Straße ausgestreut wurden. Genau so etwas passierte diesen Sonntag auf der Bergstraße bei Hadersfeld. In beiden Richtungen streute ein bislang unbekannter Täter die kleinen spitzen Nägel aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahren wurde in den letzten Jahren zu der neuen Trendsport-Art im Umland von Wien. Jedes Wochenende besuchen zahlreiche Sportler mit ihren Drahteseln die Strecken zwischen Klosterneuburg und Tulln. Besonders beliebt sind bei den Radlern dabei kurvige Bergstraßen. Was die Sportler begeistert, dürfte bei so manchem Anwohner nicht auf Gegenliebe stoßen. So wie auch letzten Sonntag in Hadersfeld. Ein Unbekannter hatte dort hunderte von Reißnägeln ausgestreut.

Einige Platten, aber keine Verletzten

„Dutzende Freizeitsportler haben dadurch einen Reifenschaden bekommen“, so meldete sich einer der Betroffenen bei der NÖN. Aber auch wenn so ein Sachschaden natürlich sehr ärgerlich ist, die Sportler selbst kamen ohne Verletzungen davon. Das bestätigt auch das Bezirkspolizeikommando Tulln: „Einige Radfahrer hatten Beschädigungen an den Reifen, aber es bestand keine Gefahr für die Radfahrer selbst.“

Die Polizei führt nun Ermittlungen gegen unbekannte Täter. Eine These, warum es zu diesem Zwischenfall gekommen ist, hat die Polizei auch: „Es dürfte darum gegangen sein, die Strecke bei den Radlern unbeliebt zu machen.“