Klaus Schwertner: Wenn kein Wecker läutet, sondern Sirenen heulen

Um 4.48 Uhr heulen die Sirenen in der ganzen Stadt auf. Fliegeralarm. Martin, Xandl und ich springen aus unseren Betten und laufen kurz panisch durchs Zimmer. Ist da wirklich etwas oder träumen wir nur? Wir öffnen das Fenster. Jetzt ist der Ton der Sirene deutlich zu hören. Offenbar dürfte er aber bereits länger ausgelöst worden sein. Schnell schlüpfen wir in Hose und Schuhe, nehmen den fertig gepackten Rucksack und wollen in den Keller des Priesterseminars eilen. Ich laufe zum Zimmer gegenüber und trommle mit den Fäusten an die Tür von meinen Kolleginnen Gudrun und Anna. Als sich die Tür öffnet, verstummen im nächsten Moment die Sirenen und Kirchenglocken – wieder einige Momente später Entwarnung.

Wieder einer der vielen Fehlalarme hier in der Region. Der erste Fliegeralarm seit unserer Ankunft in der Ukraine gestern Nachmittag. Bis jetzt hat es zum Glück in Transkarpatien keine Kämpfe und Luftangriffe gegeben. Und dennoch ist der Krieg in der ganzen Stadt Uzghorod allgegenwärtig.

Wir haben Menschen getroffen, aus deren Gesichtern man ablesen kann, wie viel Schmerz und Leid sie erlebt haben.“ Klaus Schwertner Geschäftsführer Caritas

Ich liege wach im Bett, mein Herz rast. Ich mache kein Auge mehr zu, gehe wieder zum Fenster und blicke über die dunkle Stadt. Uzghorod – eine wunderschöne Stadt im Frühling. Überall blühen Bäume und Sträucher. Menschen gehen am Fluss in der Sonne spazieren und plaudern in Cafes. Es handelt sich aber auch um eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich in den letzten Wochen seit Ausbruch des Krieges mehr als verdoppelt hat. Niemand weiß genau wie viele Binnengeflüchtete aus anderen Landesteilen der Ukraine hier aufgenommen worden sind. Vor dem Krieg hatte Uzghorod 117.000 Einwohner, jetzt sind es an die 250.000, die hier zumindest vorübergehend leben.

Wie geht es diesen Menschen jetzt gerade? Frauen, Kinder, auch alte Menschen, die wir gestern am Bahnhof, bei der zentralen Essensausgabe in der Stadt oder am Matratzenlager in einer Schule getroffen haben?

„Das ist kein Krieg. Das ist das Schrecklichste und Brutalste, was man sich vorstellen kann. Kinder werden getötet, Frauen vergewaltigt, Krankenhäuser und Wohnhäuser werden solange zerstört, bis nichts mehr als ein Haufen Schutt übrig bleibt“, erzählt uns ein Abgeordneter der Lokalregierung beim Abendessen gestern. „Es ist einfach unerträglich“, ringt er um Worte und verlässt dann weinend kurz den Raum.

Was machen diese Fliegeralarme mit den geflüchteten Menschen aus Charkiw, Mariupol, Dnepro, Kiew oder Kramatorsk? Die erlebt haben, dass nach dem Ertönen der Sirene des Fliegeralarms Einschläge von Raketen zu hören sind und bedeuten können, dass ihre Familien, Freunde, Arbeitskollegen oder Nachbarn getötet oder schwer verletzt worden sind.

Wir haben gestern Menschen getroffen, aus deren Gesichtern man annähernd ablesen kann, wie viel Schmerz und Leid sie erlebt haben und ertragen müssen. Wir haben aber auch eine beeindruckende Hilfsbereitschaft erlebt. Tausende Freiwillige, die bis zur Erschöpfung seit 24. Februar alles geben, um möglichst viel Hilfe zu leisten. Am Bahnhof hier in Uzghorod, in den Notquartieren, beim Organisieren von Hilfstransporten in die Ukraine und Weitertransport von Geflüchteten in andere europäische Länder. Wie wichtig die Hilfe und die Spenden aus der ganzen Welt, auch aus Österreich sind, ist hier an allen Ecken spürbar. Bitte helfen wir weiter, machen wir noch mehr Hilfe möglich, stehen wir unseren Nachbarn in der Ukraine bei, lassen wir sie nicht im Stich in diesen schweren Stunden.

Schwertners Appell: „Jede Hilfe zählt“

Ich schaue aus dem Fenster unseres Zimmers auf die dunkle Stadt und denke, was es doch für ein Privileg ist in Österreich in Frieden leben zu dürfen. Und dass sich auch die Menschen hier in dieser Stadt und in fast allen Landesteilen bis auf den Osten niemals vorstellen hätten können, wie dieser Friede von einem Tag auf den anderen unerreichbar fern ist. Niemand hier will diesen Krieg. „Und wir wollen nur deshalb siegen, damit wir wieder in Freiheit und Frieden leben können“, hören wir hier gestern Nachmittag mehrmals.

Meine große Bitte an alle: Bitte lassen wir nicht locker. Versuchen wir, noch viel mehr Hilfe zu ermöglichen. Jede Hilfe zählt. Und da kommt es auf jede und jeden Einzelnen an. Denn das ist definitiv kein Sprint. Das ist der längste Hilfsmarathon seit dem Zweiten Weltkrieg, den wir in Europa jetzt laufen müssen.

