Klosterneuburger Stadtpolitik fordert einfachere Förderungsabwicklung

Klosterneuburg „Klosterneuburg ist hinsichtlich Energiewende eine Vorzeigestadt. Nicht nur auf den städtischen Gebäuden befinden sich seit Jahren Photovoltaik (PV) Anlagen, sondern auch auf vielen privaten Dächern“, da sind sich Vizebürgermeister Roland Honeder (VP) und Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne) einig. Durch die von der ÖVP/Grünen-Bundesregierung beschlossenen Fördermaßnahmen sei die Bereitschaft der Bevölkerung derzeit groß in die PV-Technologie einzusteigen.

Grünen-Fraktionschef Sepp Wimmer: "Nur mit einem unkomplizierten Fördersystem können wir erreichen, dass die Bevölkerung auch dem Weg der notwendigen Energiewende rasch mitgeht." Foto: Christian Dusek

„Leider erweist sich dabei die komplexe Förderabwicklung mit den sogenannten ‚Calls‘ für viele Interessierte, insbesondere ältere Menschen, aber auch nicht so technisch affine Menschen als schier unüberwindbare Hürde und sorgt für viel Frust. Tausende steigen aus dem Förderablauf aus und verzichten auf die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage“, konstatiert Wimmer.

Vizebürgermeister Roland Honeder (VP) ist "für ein transparentes und bürgernahes Fördersystem, bei dem vor allem nicht auf unsere älteren in Klimaschutzangelegenheiten investitionsfreudigen Mitmenschen vergessen wird“. Foto: character.photosPhilipp Monihart

„Die wesentlichsten Probleme“ sehen die beiden Stadtpolitiker darin, dass die hohe Nachfrage zu Überlastungen des Fördersystems führt, Server immer wieder zusammenbrechen. Dazu dürfen Auftrag und Zahlungsbestätigungen erst nach Ticketziehung erstellt werden, was für die Förderwerber erschwerend ist. Zudem orten die Gemeindepolitiker „Intransparenz der Abwicklung des Calls: Es gibt keine Information, wie viele Förderansuchen insgesamt eingegangen sind und wie viele positiv erledigt wurden?“

Gemeinsame Resolution an den Bund

ÖVP Vizebürgermeister Roland Honeder und Grün-Stadtrat Sepp Wimmer haben nun gemeinsam eine Resolution der Stadt Klosterneuburg an die österreichische Bundesregierung verfasst – in der Gemeinderatssitzung am Freitag, 28. April, soll sie beschlossen werden. Darin wird die Bundesregierung ersucht, umgehend die bestehenden Hemmnisse bei der Förderabwicklung zu beseitigen.

„Dabei könnte man zu der deutlich einfacheren Klien-Förderung zurückkehren, oder die Streichung der Mehrwertsteuer überlegen“, so die Vorschläge der Stadtpolitiker. „Die Energiewende bietet enorme Chancen für die Gesellschaft. Sie schafft lokale Wertschöpfung, Versorgungssicherheit mit Energie und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Abmilderung des Klimawandels. Deswegen möchte ich die zuständige Ministerin ersuchen, für ein transparentes und bürgernahes Fördersystem einzutreten, bei dem vor allem nicht auf unsere älteren in Klimaschutzangelegenheiten investitionsfreudigen Mitmenschen vergessen wird“, begründet Honeder den Vorstoß.

Wimmer ergänzt: „Bei vielen Menschen ist die Energiewende derzeit wichtiger Gesprächsstoff. Aber wenn sie in Gesprächen mit Bekannten und Freunden immer nur hören wie kompliziert das ist, ist das kein Animo zum Umstieg. Nur mit einem unkomplizierten Fördersystem können wir erreichen, dass die Bevölkerung auch dem Weg der notwendigen Energiewende rasch mitgeht.“

Honeder und Wimmer hoffen auf eine breite Unterstützung des Gemeinderates.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.