„Klosterneuburg steuert restriktiv die Siedlungsentwicklung.“ So der Leitsatz 1 des Stadtentwicklungskonzepts (STEK 2030+). Mit der Festlegung von maximal zulässigen Wohneinheiten pro Grundstück in den Widmungen Bauland-Kerngebiet und Bauland-Wohngebiet. Diese Maßnahme soll die Weiterentwicklung der Stadt reduzieren und nur dort stattfinden lassen, wo Grundstücke gut mit Infrastruktur ausgestattet sind.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens ist eine Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes notwendig. Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Auflagenfrist wurden nun in der letzten Gemeinderatssitzung die Änderungen beschlossen.

„Das ist das größte Auflageverfahren, das die Stadtgemeinde Klosterneuburg in den letzten Jahrzehnten gemacht hat“, so der neue Grüne Planungsstadtrat Sepp Wimmer. Die Beteiligung der Bevölkerung sei enorm gewesen. 111 Stellungnahmen seien bei der Stadtgemeinde eingegangen, die alle behandelt werden mussten.

Wimmer lobt das Resultat: „Der Baudruck wird damit abgeschwächt, und klare Strukturen werden geschaffen. Es sollen ein für alle Mal großvolumige Bauvorhaben verhindert werden. Das haben wir mit dieser Auflage noch nicht ganz, aber weitgehendst erreicht“, so der Planungsstadtrat. Und weiter: „Damit soll den Mitbürgern in unserer Stadt die hohe Lebensqualität erhalten bleiben.“ Es gebe natürlich immer wieder Menschen, die mit dem Ergebnis unzufrieden wären.

Wimmer bedauert, nicht alles durchgesetzt haben zu können. „Wir konnten nicht so agieren, wie wir wollten, weil wir der Aufsichtsbehörde des Landes unterliegen. Diese hat nämlich gemeint, wir gingen zu weit. Jetzt stehen wir in dieser Schnittstelle.“

So konnten rund 30 Punkte des Auflageverfahrens durch das Veto des Landes nicht beschlossen werden. Aber ein zweites Verfahren ist schon mit Ende August festgesetzt. „Hier müssen wir schauen, dass wir mit anderen Instrumenten dieses Ziel erreichen können. Wir müssen auch im Kleinen an den Schrauben drehen, damit wir unser Ziel erreichen, aber heute haben wir ein großes Stück des Weges erledigt“, schließt Wimmer seine Wortmeldung.

Zu wenig Information für die Gemeinderäte

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager meinte, dass es in der Stadtgemeinde „einen breiten Konsens“ darüber gibt, dass man das Bauen in Klosterneuburg zurückdrängen sollte. Gleichzeitig gäbe es allerdings auch städtebauliche Ansätze, wo verdichtetes Bauen sinnhaft wäre.

Stefan Hehberger von der PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) spricht von einer „ganz wichtigen und großen“ Entscheidung: „Wir greifen hier massiv ein und den Bürgern ordentlich ins Säckl“, so Hehberger.

Um so mehr steige die Verantwortung bei der Abstimmung. Ihm sei es nicht möglich gewesen, sich in der kurzen Zeit ein genaues Bild zu machen und in die Materie einzulesen.

„In einer Ausschussstunde 111 Stellungnahmen zu bewerten, ist einfach nicht möglich. Die Stellungnahme vom Land hab ich heute bekommen. Die ist von 6. Juli. Es ist fast unverantwortlich, ein so hochsensibles Thema unter so einem Zeitdruck abzuhandeln.“ Alles sei sehr schlecht vorbereitet.

Auch Stadtrat Karl Schmid von der SPÖ ist dieser Meinung. „Ich hatte am Tag der Gemeinderatssitzung keine Zeit, 126 Seiten Stellungnahme Land Niederösterreich zu lesen.“ Beide Fraktionen enthielten sich daher ihrer Stimme.

„Nach dem Wahlsieg der Grünen muss man davon ausgehen, dass die Klosterneuburger sehr gerne die restriktive Bebauungsplanung zur Kenntnis nehmen werden“, meint der Stadtrat der FPÖ, Josef Pitschko.

Eigenartigerweise sehe man das in den Stellungnahmen nicht so. Der Grundtenor sei: Ich bin auch dafür, dass es eine restriktive Bebauung gibt, aber nicht bei meinem Grundstück. Pitschko liest zum Beweis einige der Stellungnahmen vor, die die neue Bebauungsvorschrift als Eingriff ins Eigentumsrecht und in die Familienpolitik der Klosterneuburger sehen.

Gratulation von Kaufmann (ÖVP) an Wimmer

Dann meldet sich auch noch Stadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann (ÖVP) zu Wort. „Ich gratuliere Sepp Wimmer zu seinem ersten Meisterstück.“ Jenem Sepp Wimmer, mit dem er in gar nicht so ferner Vergangenheit einige harte Gefechte ausgetragen hatte. Für Kaufmann hatte jeder Mandatar Zeit genug, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Kaufmann ist stolz darauf, „als erste Gemeinde Niederösterreichs dieses Werkzeug der Beschränkung von Wohneinheiten vom Land Niederösterreich eingefordert zu haben. Es ist neu, auch in der Anwendung, es war sehr spannend, auch im Diskurs mit der Fachabteilung. Vom Land Niederösterreich wurden alle Probleme genau erörtert und aufgezeigt. Die Einwände des Landes in den rund 30 Fällen wurden sehr offen diskutiert. Aber immer auf den Hinweis, dass es ja noch andere Werkzeuge im Koffer gibt, mit denen wir unser Vorhaben durchbringen können.“

Mit den Stimmen der ÖVP und den Grünen wurden die Änderungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan beschlossen. SPÖ, PUK. FPÖ, Gemeinderat Andreas Mohl und Gemeinderat Peter Hofbauer enthielten sich der Stimme.