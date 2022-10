Svoboda neue Leiterin für zwei Klosterneuburger Schulen

Im Schuljahr 2022/23 sind die Volksschulen neu strukturiert: Die Schulleitungen wurden unter Berücksichtigung der Topografie neu organisiert, um insgesamt in den einzelnen Katastralgemeinden und dem Stadtzentrum eine gute Balance aus Schulgröße, Wegzeiten und dem Verwaltungsaufwand zu schaffen. Die Schulleiterinnen gewinnen somit wichtige Zeit, um sich voll und ganz den pädagogischen Aufgaben und der Schulentwicklung widmen zu können. Gleichzeitig trägt die regionale Konzentration auch dem Umweltgedanken Rechnung, da die Dienstwege zwischen den Schulen deutlich reduziert werden können.

Neben den Umstrukturierungen hat es einen Wechsel gegeben: Bettina Svoboda ist neue Schulleiterin für das „Weidlingtal“. „Nach über 15 Jahren im Schuldienst an Volksschulen in der Stadtgemeinde Klosterneuburg, ist es mir eine besondere Ehre in meiner Heimat zwischen Weidling und dem Sachsenviertel, die Schulleitung sowohl für die Volksschule Weidling als auch für die Volksschule Anton-Brucknergasse übernehmen zu dürfen“, freut sich Svoboda.

Kooperation, aber eigenes Profil

Die neue Schulleiterin tritt ihre Aufgabe mit dem Ziel einer qualitativen Schulentwicklung, welche die Kinder und deren Talente in den Fokus stellt, an. So unterstreicht Svoboda, dass der kollegiale Austausch und die pädagogische Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften beider Schulen dazu beitragen soll, gemeinsam das beste Umfeld für die Schulkinder zu schaffen, wenn auch jede Schule ihren Charakter und ein eigenes Profil behalten wird.

Stadträtin Maria Theresia Eder betont : „Ich wünsche allen Schulleiterinnen und dem gesamten pädagogischen Team an unseren Schulen für das aktuelle Schuljahr viel Kraft. Ich bin sehr stolz, dass wir jede Planstelle an unseren Schulen besetzt haben und überall engagierte Lehrkräfte ihren Dienst mit Begeisterung ausüben. In einer Zeit des Lehrermangels keine Selbstverständlichkeit. Daher wird die Stadtgemeinde auch weiterhin Rahmenbedingungen sicherstellen, die es dem pädagogischen Personal ermöglichen, das beste schulische Umfeld für die Kinder zu schaffen.“

Die Stadträtin dankt der Vorgängerin Ruth Spitaler – sie war Schulleiterin der Volksschulen Hermannstraße und Anton-Brucknergasse: „Ruth Spitaler als erfahrene Pädagogin an der Volksschule Anton-Brucknergasse hat nach dem Wechsel von Direktorin Sylvia Graser in die Bildungsdirektion NÖ, kurzfristig und inmitten der Corona-Pandemie, die beiden Volksschulen als Leiterin interimistisch übernommen und mit aller Erfahrung gut und sicher durch die letzten Jahre geführt. Hierfür gilt ihr mein voller kollegialer Dank.“ Spitaler bleibt dem Standort erhalten: Sie widmet sich wieder der pädagogischen Arbeit in der Vorschule der Anton-Brucknergasse.

