Auf der Strecke von Weidling Richtung Weidlingbach und Höhenstraße kann man sie auch heuer wieder sehen: die Schutzzäune des Amphibienschutz-Projekts des Naturschutzbundes in Kooperation mit der Firma Biotop.

Bereits vor einigen Wochen suchte der Naturschutzbund freiwillige Amphibienzaun-Betreuer, die NÖN berichtete darüber. Nun ist Halbzeit bei dem Projekt, und Peter Lengauer vom Naturschutzbund gab einen Einblick in den aktuellen Stand der Rettungsaktion.

„Die Strecke ist sehr gut ausgelastet. Eine Familie mit zwei Volksschulkindern sammelt morgens und abends jeweils die Amphibien ab – teilweise hatten sie in Weidling 120 Amphibien pro Tag.“ Lengauer berichtet weiter, dass es dort nicht nur Kröten, sondern auch Spring- und Teichfrösche und auch die sehr seltenen Berg- und Kammmolche zu retten gibt. „Die Wanderung an der Strecke begann bereits am 26. Februar und es ist noch kein Ende in Sicht“, so Lengauer weiter. Die genauen Zahlen der Tiere folgen allerdings erst nach Ende der Wanderung.

20 gefährdete Amphibienarten

In Niederösterreich kommen 20 Amphibienarten vor. Alle diese Arten finden sich auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten. Die Gefährdungsursachen der Amphibienarten stellen sich für jede Art, aufgrund der sehr unterschiedlichen Lebensraumansprüche, etwas anders dar.

Doch gilt in erster Linie der Verlust an geeignetem Lebensraum als der Hauptfaktor für alle Arten, insbesondere geeignete Laichbiotope sind selten geworden. Hinzu kommen Strukturarmut und Lebensraumzerschneidung. Eine vermehrte Isolation einzelner Vorkommen ist die Folge.

Einen wesentlichen Beitrag dieser sehr traurigen Situation leistet der Verkehr. Jedes Jahr sterben Hunderttausende Tiere auf Niederösterreichs Straßen. Das Aufstellen und Betreuen von Schutzzäunen ist eine Möglichkeit, um die Amphibien während der Laichwanderung vor dem Straßentod zu bewahren.

2009 hat der Naturschutzbund NÖ folgende Vision formuliert: „In 20 Jahren sollten keine Amphibien mehr auf ihrer Wanderung auf Niederösterreichs Straßen sterben.“ Zehn Jahre nach Formulierung dieser Vision ist dieses Ziel noch nicht erreicht, allerdings konnte der Naturschutzbund in dieser Zeit Wesentliches zum Amphibienschutz an Straßen beitragen und den damals formulierten Zielen näher kommen.

Streckenbetreuer vernetzen sich

Ein weiterer wichtiger Projektaspekt ist die Vernetzung aller freiwilligen Streckenbetreuer. Hier ist eine breite Plattform rund um den Amphibienschutz entstanden. Das Projektteam ist zusätzlich regionale Ansprechperson für alle Themen rund um den Amphibienschutz.