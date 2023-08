Feiern in den Kritzendorfer Weinbergen

In knappen zwei Stunden kann man normalerweise gemütlich entlang des Kritzendorfer Naturerlebniswegs eben selbige erkunden und genießen. Am kommenden Sonntag könnte dieser Spaziergang allerdings ein bisschen länger dauern. Denn an insgesamt 15 Stationen werden neben kulinarischen Schmankerln auch sonst viel für die großen und kleinen Gäste geboten.

Vor dem eigentlichen Beginn des Riedenfests feiert die Kritzendorfer Pfarrgemeinde die Heilige Messe nicht in St. Vitus, sondern um 10 Uhr bei der Waldandacht. Danach wird das Fest offiziell eröffnet.

Neben den Attraktionen des Naturerlebniswegs - Lauschinsel, Baumtelefon, Duftbaum oder natürlich der Panoramablick - bieten zahlreiche Kritzendorfer Weinbaubetriebe, Vereine und Kritzendorferinnen und Kritzendorfer ein ausgefallenes kulinarisches Angebot, das von der Heurigenjause bis zu Exotischem reicht.

Für die kleinen Besucherinnen und Besucher organisieren die Freiraumschule und die Kindergruppe Wasserfloh einen Spielzeug-Flohmarkt. Außerdem kann man sich bei ihrem Stand von 13 bis 15 Uhr fantasievoll schminken lassen.

Fabian Niessler ist mit seiner Schaf- und Ziegenzucht ebenfalls am Riedenfest dabei. Und bei der Tischlerei Grössing kann man sich beim Schau-Brennholzspalten schon mal den einen oder anderen Tipp für die kalte Jahreszeit holen.

Und damit nach dem Genuss der unterschiedlichsten Kritzendorfer Weine dann auch beim Heimweg alles sicher von statten geht, kann man beim Stand der Polizei Klosterneuburg einen kurzen Stopp einlegen und beim Alkomat seine Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen.

Das Riedenfest 2023 endet etwa um 18.30 Uhr.