Sie sind 24 Stunden am Tag dienstbereit – der Einsatz endet auch während der Arbeitszeit nicht. Freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuz Klosterneuburg testen für ihre Betriebe Kollegen während der Arbeitszeit. Bezirksstellenleiter Thomas Wordie lobt das Engagement: „Dies trägt wesentlich zur Sicherheit am Arbeitsplatz, aber auch zur Entlastung der öffentlichen Teststraßen bei.“

Während Betriebe über 50 Mitarbeiter an die Testplattform des Bundes angeschlossen werden, müssen kleinere Betriebe die Testbestätigungen auf Papier ausstellen. Dies klappt durch die Unterstützung durch das Rote Kreuz Klosterneuburg. Beim Internetdienstleister IPAX mit Büro im Gewerbegebiet testet der Chef selbst. Der Meetingraum wurde kurzerhand zur betrieblichen Teststraße umfunktioniert. „Ich bin seit fast 20 Jahren Sanitäter beim Roten Kreuz, und als angekündigt wurde, dass Betriebe Teststraßen einrichten können, habe ich gesagt, ja das machen wir. Wir testen seither regelmäßig unsere Mitarbeiter und, wenn gewünscht, auch deren Angehörige“, berichtet Geschäftsführer Sascha Aloy. Und: „Für uns ist es in erster Linie eine Serviceleistung für unsere Mitarbeiter, damit diese nicht vor oder nach der Arbeit auch noch zu einer Teststraße fahren müssen.“

„Für uns ist es eine Serviceleistung für unsere Mitarbeiter, damit diese nicht vor oder nach der Arbeit auch noch zu einer Teststraße fahren müssen.“ Sascha Aloy, RK-Sanitäter und Geschäftsführer IPAX

Im Rahmen der Betriebstestungen haben sich auch die drei Klosterneuburger Unternehmen Gärtnerei Spitzbart, Rezac High Power Projection und Feuerwehrobjektiv zusammengeschlossen. Die Firmen sind überzeugt: „Wir wollen in unseren Betrieben regelmäßig testen, sowohl zur Betriebssicherheit als auch zur persönlichen Sicherheit aller Mitarbeiter. Die Betriebstestungen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz sind unkompliziert während der Arbeitszeit durchführbar und garantieren durch den qualifizierten Antigentest mit Nasopharynxabstrich zuverlässige Ergebnisse“, so Ursula Spitzbart von der Gärtnerei Spitzbart.

Durchgeführt werden die Tests unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen in der Gärtnerei Spitzbart durch zwei betriebsangehörige Rotkreuz-Mitarbeiter. Insgesamt werden in den drei Unternehmen somit 15 Personen regelmäßig getestet – „ein sinnvoller Beitrag zur allgemeinen Sicherheit von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern in Zeiten von Covid-19“, freut sich Wordie.