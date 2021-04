Seit einem Jahr ist das Rote Kreuz Klosterneuburg im Covid19-Dauerdienst. RK-Bezirksstellenleiter Thomas Wordie über den Test- und Impfeinsatz, die Stimmung im Team und die Wertschätzung der Bevölkerung.

NÖN: Wie sieht der Alltag im Roten Kreuz derzeit aus?

Thomas Wordie: In Wirklichkeit ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Alle Abläufe, natürlich vor allem im Rettungsdienst, wurden überarbeitet und angepasst. Dies laufend – Beispiel: Anfangs Mund-Nasen-Schutz, jetzt FFP2-Maske – anfangs ein Mangel an Schutzausrüstung – nun Standard. Aber nicht nur im Rettungsdienst hat es Anpassungen gegeben. Das Kurswesen wurde stark eingeschränkt. Im Sozialladen und Henryladen wurden strenge Hygienekonzepte umgesetzt. Manche Leistungsangebote wie Jugendstunden oder auch Seniorennachmittage wurden durch telefonische Betreuung ersetzt. Ein Jahr mit laufenden Anpassungen und Veränderungen liegt hinter uns.

Ein wichtiges Einsatzgebiet ist derzeit die Teststraße. Welcher Mehraufwand ist das?

Pro Testtag stehen zwei Mitarbeiter im Einsatz. Das Rote Kreuz koordiniert hier den kompletten Dienstplan des medizinischen Personals. Mehr als 560 Stunden wurden in 12 Wochen geleistet. 85 Prozent durch Mitarbeiter des Roten Kreuzes Klosterneuburg.

Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz, über den Covid-Dauereinsatz. zVg

Wie ist die Testbereitschaft der Klosterneuburger?

Die Teststraße hat sich eingespielt. Viele, die kommen, sind mittlerweile „Stammgäste“, und man kennt sich. Die Testbereitschaft der Klosterneuburger schätze ich hoch ein. Die, die müssen und eine Bestätigung brauchen, kommen regelmäßig. Für die Selbstkontrolle testen sich mittlerweile viele zu Hause durch „Nasenbohrer-Tests“.

Auch bei der Impfstraße ist das Rote Kreuz federführend – wie viele Mitarbeiter sind hier im Einsatz, wie viele Stunden wurden bis dato geleistet?

Bisher haben wir eine interne Impfstraße für RK-Mitarbeiter mit einem Stundenaufwand von etwa 100 Stunden organisiert. Für den ersten Termin in Klosterneuburg standen 45 Mitarbeiter mit knapp 500 Stunden im Einsatz, dazu kommen Vor- und Nacharbeiten.

„Die Mitarbeiter sind für mich ,Helden des Alltags‘.“ Thomas Wordie, Rotes Kreuz

Woran fehlt es – Mitarbeitern, Geld oder Wertschätzung?

Als Verein kann man nicht genügend Mitarbeiter bzw. Geld für soziale Aktionen haben. Wir wollen uns hier aber nicht beschweren. Die Unterstützung der Bevölkerung und durch unsere Mitarbeiter ist großartig. Sie sind für mich „Helden des Alltags“. Arbeiten zu gehen, zu studieren und daneben den Rettungsdienst, unsere sozialen Aktivitäten, die Jugendarbeit, die Katastrophenhilfe und die Ausbildung aufrecht zu erhalten – und dies in Pandemiezeiten, ist wirklich nicht selbstverständlich. Leider wird dies manchmal aber als „selbstverständlich“ hingenommen. Natürlich gibt es auch negatives Feedback. Häufig spielen hier Emotionen mit. Meist fehlen Informationen oder es handelt sich um „Informationen aus dritter Hand“. Für unsere Mitarbeiter war das letzte Jahr sicher eine Herausforderung, und ich bin sehr stolz darauf, dass der Zusammenhalt so hoch ist.

Welche Stimmung herrscht unter den Mitarbeitern?

Wir haben über 400 Mitarbeiter in Klosterneuburg. Die Stimmung ist gut. Doch natürlich ist eine Covid-Müdigkeit wahrnehmbar. Laufende Anpassungen und vor allem Änderungen im sozialen Umfeld, etwa der Lockdown, drücken die Stimmung. Als RK-Mitarbeiter ist man natürlich Vorbild und muss dies in der Öffentlichkeit auch entsprechend umsetzen. Nicht immer werden die Sicherheitsmaßnahmen geschätzt.

Wie wird die Corona-Arbeit des Roten Kreuz von der Bevölkerung in Klosterneuburg angenommen?

Eine Frage, die nicht wirklich zu beantworten ist. Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind überwiegend positiv. Natürlich gibt es aber auch die, denen man nichts recht machen kann. Eine Gesamtbeurteilung traue ich mir hier nicht abzugeben.

Was wünscht sich das Rote Kreuz für die Zukunft?

Wie jeder wünschen wir uns eine Rückkehr zu einer vernünftigen, planbaren Lebenssituation. Wir glauben aber, dass uns das Virus noch lange begleiten wird. Als Rotes Kreuz kommen in den nächsten Jahren herausfordernde Zeiten auch ohne Covid zu. Der Rettungsdienst wird gerade auf neue Strukturen umgestellt. Die größte Anpassung seit 1945. Auf der anderen Seite ist die Raumsituation der in die Jahre gekommenen Bezirksstelle nicht mehr tragbar. Hier wird dringend eine Lösung gesucht.