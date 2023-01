Klosterneuburg: Kehrer legt Stadtratsmandat nieder

Werbung

Paukenschlag in der Stadtpolitik: In der kommenden Gemeinderatssitzung, am Donnerstag, 19. Jänner, wird die „Plattform Unser Klosterneuburg“ (PUK) aus ihren Reihen einen neuen Stadtrat nominieren. Johannes Kehrer legt diese Funktion aus persönlichen Gründen zumindest vorübergehend nieder, will aber Gemeinderat und Vorsitzender des Verkehrsausschusses bleiben.

„Die Nominierung eines neuen Stadtrats oder einer neuen Stadträtin führt zu frischem Wind und neuen Schwerpunkten seitens der PUK im Stadtrat“, sieht der bisherige PUK-Stadtrat Johannes Kehrer darin auch Chancen. Doch dieses Konstrukt stößt auf wilden Protest bei allen anderen Fraktionen, denn das Splitting von Stadtrat und Vorsitz des Ausschusses verursacht erhebliche Mehrkosten. Schlussendlich wurde kurz vor Redaktionsschluss eine einvernehmliche Lösung gefunden.

„PUK ist die Partei der unverschämten Kassierer.“ Josef Pitschko FPÖ-Stadtrat

Persönliche Gründe führen dazu, dass der bisherige PUK-Stadtrat dieses Amt nicht mehr ausführen wird. „Nach der Geburt unseres Sohnes und während unseres Wohnungsumbaus in Klosterneuburg sind wir vorübergehend nach Wien gezogen.“

Als Stadtrat muss der Hauptwohnsitz allerdings durchgehend in Klosterneuburg sein. „Die korrekte Befolgung des Meldegesetzes ist mir wichtig, auch wenn wir möglichst zeitnah nach Klosterneuburg zurückkehren werden“, erklärt Kehrer transparent die Hintergründe für sein Ausscheiden aus dem Stadtrat. „Als Gemeinderat werde ich den Vorsitz des Verkehrsausschusses weiterführen. Da gibt es viel zu tun, insbesondere gilt es, den Grundsatzbeschluss für den Radverkehrs-Ausbau nun mit Leben zu befüllen.“

Die Reaktionen der anderen Fraktionen auf diese Nachricht ließen nicht lange auf sich warten. Dabei löste die Tatsache, dass Kehrer zwar das Stadtratsmandat zurücklegen, den Vorsitz im Verkehrsaussschuss aber behalten will, den meisten Ärger aus.

Als die „Partei der unverschämten Kassierer“ (PUK) bezeichnet Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) die PUK, denn ein Gemeinderat, der Vorsitzender eines Gemeinderatsausschusses ist, erhält die dreifache Aufwandsentschädigung eines Gemeinderates. Pitschko empört: „Der ausscheidende PUK-Stadtrat Kehrer will sich daher anscheinend als Gemeinderat mit der Funktion des Ausschussvorsitzenden drei Viertel seiner bisherigen Stadtrats-Aufwandsentschädigung sichern und einem Fraktionskollegen die Aufwandsentschädigung für den Stadtrat zukommen lassen. Mit diesem Schachzug kassieren die PUK-Mandatare etwa 1.300 Euro im Monat oder etwa 15.000 Euro im Jahr mehr auf Kosten der Steuerzahler. Ich lehne diese Vorgangsweise entschieden ab.“

Ohne Hauptmeldung auch kein Vorsitz

Nach der neuen Wahlordnung, die heuer im Sommer in Kraft getreten ist, sind Zweitwohnsitzer nicht einmal mehr wahlberechtigt. Pitschko: „Ich halte es daher für völlig absurd, wenn ein nicht einmal wahlberechtigter Zweitwohnsitzer Vorsitzender eines Gemeinderatsausschusses bleiben will.“

Das scheint jedoch aufgrund einer gesetzlichen Übergangsbestimmung rechtlich zulässig. Usus war und ist bis dato, dass der gewählte Stadtrat auch den Vorsitz in seinem Ausschuss inne hat. Würden alle 14 Stadträte keinen Ausschuss führen und stattdessen den Vorsitz einem Gemeinderat ihrer Fraktion überlassen, verursachte das Mehrkosten von mehr als 18.000 Euro im Monat.

Dieses Splitting der Funktionen wird auch von den Grünen aus monetären Gründen abgelehnt. Die Trennung der beiden Funktionen würde aber auch, aufgrund der notwendigen Koordinierung der beiden Personen, automatisch zu einer erschwerten Arbeitsweise führen, meint Fraktionschef Sepp Wimmer.

Für Stadtrat Karl Schmid (SPÖ) stellt sich die Frage, „wie man sein Amt als Gemeinderat und Vorsitzender ausübt, wenn man nicht vor Ort ist?“

„Wir haben bisher sehr, sehr gut mit der PUK und Johannes Kehrer zusammengearbeitet“, betont Stadtrat Clemens Ableidinger von den NEOS. Dass Johannes Kehrer seinen Stadtrat zurücklegt, bedauern die NEOS sehr. Da er aufgrund seiner Expertise der logische Vorsitzende im Verkehrsausschuss ist, fragt sich Ableidinger, welche Zuständigkeit der neue PUK-Stadtrat übernehmen soll, da hier Mehrkosten entstehen werden.

„Wer abgemeldet ist, ist abgemeldet“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Die Sprache sage hier alles. Es ist gut, dass im künftigen Gemeinderat durch die Novelle des Wahlrechts nur noch Menschen mit Hauptwohnsitz passiv und aktiv wahlberechtigt sind.

Am Montagabend wurde jedoch die NÖN informiert, dass es doch noch eine gütliche Regelung in dieser Causa geben könnte. Details wurden aber noch nicht bekannt gegeben. Bis zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. Jänner muss die Sache allerdings entschieden sein.

Als logischer Nachfolger von Stadtrat Johannes Kehrer wird Gemeinderat Stefan Hehberger (PUK) gehandelt. Auch er konnte aber noch keine Auskünfte über die Stadtrat-Rochade geben.

