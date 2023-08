Damals bei uns in Klosterneuburg

Das in der Korneuburger Werft konstruierte Fährschiff überquerte am 12. September 1935 zum ersten Mal die Donau. Das Projekt wurde durch eine Ges.m.b.H. finanziert. Diese Gesellschaft bestand aus den beiden Städten und dem Chorherrenstift, das sich mit einem Drittel an den Kosten beteiligte. Bei der feierlichen Eröffnung waren auch die beiden Bürgermeister Josef Eselböck (Klosterneuburg) und Ferdinand Kottek (Korneuburg) sowie Landeshauptmann Eduard Baar von Baarenfels anwesend. Die Weihe des Fährschiffs nahm Propst Josef Kluger vor.