Raser als Gefahr für Mensch & Tier: Ärger in Klosterneuburg

Mit der flächendeckenden 30er Zone in Klosterneuburg sollte dem Rasen ein Ende gesetzt werden. Doch ganz so, wie sich das die Stadtregierung vorgestellt hat, dürfte die neue Verordnung nicht laufen. Einige Straßenzüge scheinen in der Wahrnehmung einiger rücksichtsloser Autofahrer von der 30er-Regelung ausgenommen zu sein.

Im Wäschekorb hat sie sich am wohlsten gefühlt: Katze „Harley“ als sie noch vergnügt ihr Leben genoss. Jetzt ist sie nicht mehr. Anrainer sagen, die Raser auf der Rollfährenstraße sind schuld. Foto: privat

Die Rollfährenstraße, als Zubringer zur Rollfähre und zum Lokal „Uferhaus“ dürfte so ein Straßenzug sein. Zumindest in der Wahrnehmung der Anrainer, die dort leben. „Obwohl es hier eine 30er Zone gibt, fahren die Leute hier durchschnittlich 60“, klagt eine Gruppe von Anrainern, „muss erst etwas Schlimmeres passieren, damit endlich etwas geschieht?“

Für die Anrainerin Sylvia Zeiner ist schon etwas Schlimmes passiert. Am Samstag, 6. August, so um 15 Uhr wird sie von der Nachbarin verständigt: „Deine Katze liegt bewegungslos auf der Straße.“ Zeiner läuft auf die Straße, um nachzusehen. Ihre Katze „Harley“ liegt tot in einer Blutlache am Asphalt.

„Jetzt reicht es mir!“, so Zeiner, mit Tränen in den Augen, „es muss etwas unternommen werden.“ Innerhalb von nur zwei Jahren wären auf der Rollfährenstraße zwei Katzen und zwei Rehe überfahren worden. Der Verlust ihres Haustieres hat Zeiner sehr getroffen. „Ich habe dieses Tier geliebt.“

Am meisten stört die Katzenliebhaberin, dass der Täter nicht einmal gebremst geschweige denn angehalten hat: „Was müssen das für herzlose Menschen sein ...“

Jedenfalls muss etwas gegen die Raserei unternommen werden. Da sind sich die Anrainer Sylvia Zeiner, Peter Unfried, Stefanie Altmann und Jacqueline Hinterleitner einig. Sie treten vehement und geschlossen gegen die Raserei auf: „Das ist ein Siedlungsgebiet. Nicht nur Tiere sind hier gefährdet, vor allem haben wir um unsere Kinder Angst“, argumentiert Hinterleitner.

Insbesondere bei Schönwetter und am Wochenende, wenn es im „Uferhaus“ Feste gibt, wären sehr viele Autos viel zu schnell unterwegs. Dabei wären gerade dann, auch viele Fußgänger und Radfahrer auf der Straße.

„Viele sind gerade am Heimweg nach einem Fest im ‚Uferhaus‘ alkoholisiert. Es gibt Wettrennen und die Rollfährenstraße wird auch als Autoteststrecke herangezogen“, vermutet Zeiner. Beweis gibt es dafür aber leider keinen. Außer Reifenspuren am Asphalt, die offensichtlich von einem Blitzstart eines Autofahrers stammen.

„Die Verkehrstafeln für Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer sind schlecht angebracht und unserer Meinung nach leicht zu übersehen“, meint Peter Unfried und daher haben die Anrainer auch schon etwas unternommen, um eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Sie waren in der Verwaltung der Stadtgemeinde und haben dort mit ihrem Anliegen vorgesprochen. Auch die Polizei wurde schon mehrmals darauf aufmerksam gemacht. „Man muss doch hier einfach mehr kontrollieren“, so die Forderung von Zeiner.

Wunsch: Verkehrsberuhigte Zone mit 20er

Aber die Präsenz der Exekutive sei nicht größer geworden. Auch ein Piktogramm auf der Verkehrsfläche würde schon helfen.

Aber im Wesentlichen wünschen sich die Anrainer, zumindest in den Siedlungsbereichen der Rollfährenstraße, eine verkehrsberuhigte Zone mit einer 20er Beschränkung. „Das ist sicher auch mit Kosten verbunden, aber es geht doch hier um das Leben von Kindern und Haustieren. Man muss immer warten bis etwas passiert. Das wollen wir aber nicht mehr“, zeigen die Anrainer Initiative gegen diesen Missstand.

Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) zeigt ehrliches Mitgefühl: „Ich hab selbst eine Katze und kann mir sehr gut vorstellen, wie weh das tut, wenn man so ein Tier verliert.“ Für Kehrer ist es nachvollziehbar, dass es besonders im Sommer und bei Festen im „Uferhaus“ auf der Rollfährenstraße zu Geschwindigkeitsübertretungen kommt.

Deshalb verspricht er die Angelegenheit Anfang September im zuständigen Ausschuss auf die Tagesordnung zu setzen. „Dort werden wir beraten, wie wir in dieser Stelle die Disziplin der Autofahrer verbessern können“, so Kehrer weiter. Er könne sich Piktogramme auf der Fahrbahn , aber auch elektronische Geschwindigkeitsmessungen vorstellen. Umbauarbeiten wie Aufpflasterungen könne die Stadtgemeinde nur im Anlassfall umsetzen.

Auch Chefinspektor Michael Scharf will sich der Sache intensiv annehmen: „Die Polizei wird dort vermehrt präsent sein und kontrollieren.“

