Ex-Kanzlerin Bierlein zu Gast beim Rotary Club Klosterneuburg

Ein besonderer Gast gab sich beim Rotarischen Meeting bei Kerbl am Weinberg die Ehre: die bisherige einzige Bundeskanzlerin der Republik, Brigitte Bierlein. Sie referierte in sehr angenehmer, anschaulicher und unterhaltsamer Art und Weise über Ihren beruflichen Werdegang und wie sie, als eine die nie besonders viel Karriere machen wollte, mit der Präsidentschaft des Verfassungsgerichtshofs und schließlich sogar mit der Leitung der Bundesregierung beauftragt wurde. Besonders spannenden waren ihre Schilderung von den zähen Verhandlungsrunden bei den EU-Sitzungen (bis zu 19 Stunden lang) wo sie aber die Gelegenheit bekam mit den (damaligen) Spitzen der europäischen Politik (Merkel, May, Johnson, Macron, Orban …) ausführliche Gespräche zu führen. Auch direkt von Ihr über die ersten Gespräche mit Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen bezüglich Bildung einer Expertenregierung und über die Probleme der ersten Tage im Amt zu hören war sehr beeindruckend. In den Dankesworten betonte der Präsident des Rotary Clubs Reinhard Eder, dass im heutigen Vortrag Zeitgeschichte lebendig wurde.