Zu Gast bei Freunden: Ukrainischer Botschafter in Klosterneuburg

Am vergangenen Dienstag konnte der Präsident des Rotary Clubs Klosterneuburg und Direktor der HBLA für Wein- und Obstbau Reinhard Eder den Botschafter der Ukraine in Österreich Vasyl Khymynets im Clublokal, dem Heurigen „Kerlb am Weinberg“, begrüßen. Vor rund 30 Zuhörern unter anderem Stadträtin Maria Theresia Eder und Vertretern von „Klosterneuburg hilft“ - die Delegation wurde von Obmann Jakob Ernst angeführt - referierte er über die Ursachen des russischen Überfalls auf seine Heimat und die damit verbundenen Leiden und es wurden Möglichkeiten erörtert, wie die österreichische Bevölkerung helfen kann. Auch skizzierte er ein Szenario, wie der Krieg weiter verlaufen und wie ein Frieden möglich sein könnte. Bereits seit Anfang des Krieges in der Ukraine leben zahlreiche Geflüchtete in der Babenbergerstadt und werden vonseiten der Gemeinde, zahlreichen Vereinen und vielen Privatpersonen unterstützt.