Seniorentreff in Klosterneuburg gut besucht

Diesmal besuchten 26 Klienteninnen und Klienten gemeinsam mit zehn 10 Betreuerinnen und Betreuern des Roten Kreuzes Klosterneuburg die "Wüde Goas" und konnten so das Wetter und den Sonnenschein genießen. Gemeinsam wurde gelacht, Tee, Kaffee und Kuchen gegessen und anschließend Karten gespielt. Der Austausch hat allen Spaß gemacht und so waren auch die "Neuen" in der Runde von der Atmosphäre begeistert.

Werner Rudolf Lindermaier steht Interessierten für Rückfragen, Anregungen bzw. Anmeldungen unter 059 144 56045 gerne zur Verfügung.

