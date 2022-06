Klosterneuburger Schuljahr mit Corona: „Gemeinsam schaffen wir das!“

Werbung Sommer Sonne Schülerhilfe Anzeige Erhöhter Bedarf auch in den Ferien

Die Tage in diesem Schuljahr kann man bereits an einer Hand abzählen. Am Freitag werden die Zeugnisse verteilt und die Ferien beginnen. Auch wenn dieses Schuljahr ohne Distance Learning über die Bühne ging, war es dennoch für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und auch Eltern von weiteren Herausforderungen geprägt.

„Das Schuljahr war sicherlich eine große Herausforderung, aber zum Vergleich zum vorigen Schuljahr wesentlich besser, da die Schule grundsätzlich ,offen’ war“, berichtet auch Sabine Geyrhofer, Direktorin der Mittelschulen Hermannstraße und Langstögergasse und der Volksschule Albrechtstraße.

Für die Schulleiterin und ihr Team waren es vor allem organisatorische Aufgaben, die sie im letzten Jahr zusätzlich gefordert haben. „Die Erlässe zum Schulbetrieb, die im Laufe des Schuljahres verändert wurden, erforderten viel Flexibilität und stellten einen zusätzlichen Aufwand für alle dar“, erklärt Geyrhofer.

„Gemeinschaft wieder ge- und erlebt“

Corona blieb allerdings natürlich nicht nur in organisatorischen Dingen präsent, sondern durch Infektionen mussten immer wieder Schülerinnen und Schüler in Quarantäne beziehungsweise mussten Kolleginnen und Kollegen für Erkrankte einspringen. So musste eigentlich permanent und von allen Seiten das ganze Schuljahr über flexibel und rasch reagiert und agiert werden.

Aber auch wenn noch nicht von der „alten“ Normalität in diesem Schuljahr gesprochen werden kann, freuten sich alle Beteiligten über die ersten Schritte dorthin zurück. Dies bestätigt auch Geyrhofer: „Positiv ist zu erwähnen, dass in diesem Schuljahr einige Aktivitäten möglich waren, wodurch wieder Gemeinschaft ge- und erlebt werden konnte.“

Die Herausforderungen der vergangenen Schuljahre hat Maria Theresia Eder nicht nur aus der Sicht der Schulstadträtin, sondern auch tagtäglich vor Ort selbst als Professorin mitbekommen. Sie möchte ihren Kolleginnen und Kollegen für die Anstrengungen in den letzten Monaten danken: „Mein Dank gilt allen Pädagoginnen und Pädagogen und den Direktorinnen und Direktoren der Klosterneuburger Schulen, die durch eine Vielzahl von oft erst sehr kurzfristig kommunizierten Vorschriften extrem gefordert waren und diese perfekt und mit viel Feingefühl in ihren Schulen umgesetzt haben.“

Viele Hilfsangebote für Schülerinnen und Schüler

Trotz allen Bemühen gingen die letzten drei Schuljahre nicht spurlos an so manchem Kind oder Jugendlichen spurlos vorüber. „Die Auswirkungen sind grundsätzlich persönlichkeitsabhängig und können nicht pauschalisiert werden. Dies hängt von der Resilienz des Einzelnen ab“, berichtet Geyrhofer. Und weiter: „Bei so manchen sind die Auswirkungen enorm, zum Beispiel Ängste, sodass diese gerade jetzt viel Aufmerksamkeit und Unterstützung im Hinblick auf Selbstvertrauen und Selbstwert benötigen.“

Wichtig sei dabei, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Eine dieser ersten Anlaufstellen sind in den Volksschulen Beratungslehrerinnen und Lehrer und in den Mittelschulen X-Point, die Sozialarbeit, sowie Beratungslehrerin und Schülerberaterin.

Wie wichtig X-Point in der derzeitigen Situation ist, bestätigt auch Eder. Außerdem verweist sie auf „Geh-Beat“, die im Freizeitbereich unterstützen. „Wichtig ist uns als Stadtgemeinde auch die Nachmittagsbetreuung an Schulen, da hier viele Kinder mit diversen Nachmittagsaktivitäten, Sport, Musikschule, Kreativkursen, ein Stück Normalität vermittelt werden konnte“, erklärt Eder. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten natürlich auch die Klosterneuburger Sportvereine.

Aber was soll man als Eltern tun, wenn man merkt, dass das eigene Kind mehr Hilfe benötigt? „Die Belastung ernst nehmen und dem Kind oder Jugendlichen zeigen, dass man es als Elternteil unterstützt“, empfiehlt Dejana Wagner, Psychotherapeutin i.A.u.S.

Schlafstörungen, Essstörungen, Ängste, Panikattacken, Zwänge und Depressionen waren in den letzten zwei Schuljahren bei einigen jungen Menschen unerwünschte Begleiter. Diese psychischen Leiden sind zwar natürlich auch für Eltern beängstigend, aber laut Wagner gut therapierbar. Sie empfiehlt, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Sei es selbst über das Internet oder mithilfe des eigenen Hausarztes, der dann eine Expertin oder einen Experten in der Nähe empfehlen kann.

Pause von der Schülerrolle

Nun rät Wagner, dass man aber erst mal die Schule Schule sein lässt und die Ferien gemeinsam richtig genießt. Dabei sollten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern die Zeit gestalten, den Kindern eigene und neue Erfahrungen ermöglichen, sich einfach auch mal Zeit für’s Nichtstun nehmen und ein guter Ferienstart beginnt einfach mal mit richtig Ausschlafen.

Aber wie wird es im Herbst weitergehen? Geyrhofer wünscht sich vor allem: „So viel Normalität wie möglich, Verständnis füreinander, Durchhaltevermögen für alle und Zusammenhalt. Gemeinsam schaffen wir das!“

