Wir schreiben das Jahr 2015. Mehr als 1,3 Millionen Asylwerber reisen nach Europa ein. Die Asylpolitik der Europäischen Union, die europäische Migrationspolitik sowie die jeweilige nationale Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wurden ebenso wie die Position des Islam in Europa Thema heftigster politischer Auseinandersetzungen. Auf nationaler Ebene führte die Krise zu einem Erstarken der politischen Rechten sowie nationalkonservativer und islamfeindlicher Kräfte.

Als im Winter 2015 geflüchtete Menschen in der Klosterneuburger Magdeburg-Kaserne unterkamen, bildete sich spontan ein Begrüßungskomitee von Klosterneuburgern. Daraus entstand ein dauerhaftes Engagement für gelebte Menschlichkeit: Der Verein „Klosterneuburg hilft“.

„Ein großes Dankeschön nochmals an alle, die uns vertraut und uns unterstützt haben.“ Jakob Ernst, Obmann des Vereins Klosterneuburg hilft

„Für die Geflüchteten haben wir einiges auf die Beine gestellt: Deutschkurse, Spaziergänge mit langen Gesprächen, Begegnungs-Cafés, Sportveranstaltungen wie Freundschafts-Kickerl, Laufevents und Schwimmkurse, auch für Frauen, Kulturausflüge, Theater und eine besonders starke Methode, um der Traumabewältigung Raum zu geben – kreatives Malen“, erinnert sich der Obmann des Vereins, Jakob Ernst, „die Schutzsuchenden haben diese Angebote auch sehr gerne angenommen und sind zahlreich gekommen. So sind dauerhafte Freundschaften und Beziehungen entstanden.“

Mit der Schließung der Kaserne 2016 stand der Verein vor zusätzlichen Herausforderungen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Stift, Bürgermeister und anderen Hilfsorganisationen konnte „Klosterneuburg hilft“ für viele Geflüchtete Wohnungen vor Ort finden und dauerhafte Patenschaften vermitteln. Hilfe beim Deutschlernen, Ausbildung, Einschulung von Kindern, PC-Kurse und Berufsorientierung standen von da an im Vordergrund. Ernst: „Wir haben mehr als 150 externe Deutschkurse finanziert, und 26 junge Männer konnten die Pflichtschule erfolgreich abschließen, um weiterführende Schulen zu besuchen oder ins Berufsleben einzusteigen. Davon fanden 18 junge Männer eine Lehrstelle, im Lebensmittelhandel, in Gastronomie- und Hotelbetrieben, bei der ÖBB und lokalen Handwerksbetrieben.“

Geld durch Sponsoren und Veranstaltungen

„Auf unsere fünfjährige Tätigkeit rückblickend können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir viele Klosterneuburger, die teils kritisch unserer Integrationsarbeit gegenüber standen, motivieren konnten, uns tatkräftig zu unterstützen“, so der Obmann weiter.

Dies war auch unumgänglich, denn um die zahlreichen Aktivitäten umsetzen zu können, brauchte es finanzielle Mittel und Sachspenden. Durch zahlreiche Sponsoren aus Klosterneuburg sowie zwei große Benefizveranstaltungen in der Babenbergerhalle und im Raika-Saal konnte das erreicht werden. „Klosterneuburg hilft“startete Initiativen, die sich gut etablieren konnten und heute fixe Sozialleistungen für die Bevölkerung bereitstellen.

So diente das „Depot“ am Rathausplatz als Vorgänger des „Henry-Laden“ des Roten Kreuzes, wo Kleidung und Möbel Bedürftigen kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Für Schulkinder aus Flüchtlingsfamilien organisierte der Verein Nachhilfe, die heute im Lerncafé der Caritas weiter angeboten wird. „Dank dieser breiten Unterstützung konnten wir vielen Familien aus Syrien oder dem Iran, aber auch jungen Burschen aus Afghanistan bei einem Neustart für ein unabhängiges Leben helfen“, zeigt sich Obmann Jakob Ernst glücklich. Der Verein ist für die Schutzsuchenden zu einem Knotenpunkt für Informationsaustausch, Alltagstipps und Kooperationen mit örtlichen Organisationen von der Pfarrgemeinde bis zur Feuerwehr geworden. „Wir kennen uns, wir helfen einander und haben gemeinsam auch Spaß“, so Obmann Ernst, nicht ohne sich nochmals zu bedanken: „Ein großes Dankeschön nochmals an alle, die uns vertraut und uns unterstützt haben.“