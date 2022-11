Hofkirchner, ein namhafter Altbürgermeister

Am 8. November 1853 wurde Leopold Hofkirchner in Klosterneuburg geboren. Über seine Kindheit und Jugend oder Ausbildung ist nichts bekannt. Nach seiner Eheschließung mit Franziska Konradt übernahm er die 1860 gegründete Brennerei seines Schwiegervaters in der Martinstraße 19 und baute diese in den nächsten Jahren aus. Zum einen erweiterte er das Betriebsgelände um die Häuser Martinstraße 22 und 24, zum anderen um ein Verkaufslokal auf dem Stadtplatz 4.

Mit viel Weitsicht verstanden es die Hofkirchners, den Betrieb beständig zu erweitern. Die Donaumonarchie bot dazu günstige Gelegenheiten: Die Erzeugnisse wurden bis Nordböhmen und Mähren geliefert. Ungarn, Bosnien und Dalmatien waren hingegen günstige Rohstofflieferanten.

Trotz dem Zerfall der Donaumonarchie und den beiden Weltkriegen konnte die Brennerei erfolgreich weitergeführt werden, bis sie 1985 in der vierten Generation an das Stift Klosterneuburg verkauft wurde. An der Stelle der Brennerei wurde ein Wohnhauskomplex errichtet.

Aber nicht nur seine Firma führte Hofkirchner erfolgreich, sondern auch die Stadt. Seit 1888 war er Mitglied im Gemeinderat. Nach dem unerwarteten Tod von Bürgermeister Carl Rudolf Werner wurde Hofkirchner am 26. Februar 1903 zum Stadtchef gewählt. Im Wahlkampf 1905 konnte sich die liberale, deutsch-freiheitliche Fraktion des Bürgermeisters durchsetzen und Hofkirchner wurde im Abend bestätigt.

1912 zog er sich nach längerer Krankheit aus der Politik. Für seine großen Verdienste – Bau des Gymnasiums und des Krankenhauses unter anderem – wurde zunächst eine Quergasse der Martinstraße (heute Waisenhausgasse) und später eine zweite Gasse nach ihm benannt. Das erklärt, warum die Albrechtstraße erst mit den Hausnummern 16 beziehungsweise 25 beginnt.

