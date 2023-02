Klosterneuburgs Kultur-Stadträtin legt ihr Amt nieder

Es ist nach dem Rücktritt von Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer und der Übernahme durch Stefan Hehberger (siehe Interview Seiten 16/17) im gerade erst begonnen Jahr schon der zweite Rücktritt im Stadtrat: Verena Pöschl (ÖVP) tritt als Kultur- und Jugendstadträtin zurück.

Der Grund ist auch hier eine persönliche Veränderung – in Pöschls Fall allerdings im beruflichen Bereich: Sie übernimmt ab März einen Posten im Klosterneuburger Rathaus. „Das ist eine Chance für mich, die ich einfach wahrnehmen muss. Auch wenn mir die Entscheidung nicht leicht fällt, und mir zahlreiche schlaflose Nächte bereitet hat.“

Ich habe in meiner politischen Tätigkeit viel erlebt, viel Dynamik in Klosterneuburg.“ Verena pöschl Kulturstadträtin

Pöschl wird in der Gemeindeverwaltung in jenem Bereich arbeiten, den sie bis jetzt politisch betreut hat: Sie tritt in die Abteilung 1, „Kultur, Tourismus und Freizeit“ ein.

„Es ist für mich unvereinbar, auf beiden Seiten zu arbeiten“, schließt Pöschl damit ein Kapitel, und legt sowohl Stadtratsposten als auch Gemeinderatsmandat per 28. Februar zurück.

Ein Schreibtisch im Rathaus

Die positive Seite: „In Zukunft habe ich einen Schreibtisch. Und an einem Schreibtisch, da bringt man auch was weiter“, sinniert sie.

Für ihre „Herzensprojekte“ möchte sie daher auch in Zukunft arbeiten, auf Verwaltungsseite. So wird sie „in der Nähe von Stadtmuseum, Stadtarchiv und dem Kulturamt mitwirken“ und begonnene Projekte verwaltungstechnisch weiter betreuen, wie ihr „geliebtes Projekt Kino“.

Ortspartei-Obfrau der ÖVP Kierling wird Verena Pöschl bleiben: „Das ist ein Ehrenamt, das ich weiter gerne ausfüllen möchte.“

