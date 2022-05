Wenn das Leben zu teuer wird: Nachhaltigkeit, die wirklich hilft

Werbung

Samstagvormittag, halb Klosterneuburg ist unterwegs, um für das Wochenende einzukaufen. Mit einer Einkaufsliste ausgestattet, geht dann bei vielen die Tour los. Lebensmittel, Tanken, eine Autowäsche oder der Besuch im Baumarkt – die Teuerungen sind spürbar. Auch wenn es bei vielen Klosterneuburgern noch nicht auf jeden Cent ankommt, müssen doch immer mehr Menschen genau kalkulieren.

„A Wahnsinn!“ – Diesen Ausruf hört man regelmäßig auf den Tankstellen der Babenbergerstadt. Und auch man selbst wundert sich doch schon, was man nun für eine Tankfüllung bezahlen muss. Hier ist die Teuerung wohl am deutlichsten seh- und spürbar. Und bei vielen spielt immer öfter ein Gedanke mit, bevor sie in ihren Wagen einsteigen: Welche Fahrten kann ich verbinden, um Sprit zu sparen?

Noch nicht so extrem, aber dennoch spürbar ist die Preissteigerung bei den Lebensmitteln. Hier versucht der Sozialladen diejenigen zu unterstützen, die bereits an ihre finanziellen Grenzen stoßen.

Hilfe in der Not und Nachhaltigkeit

Das Konzept des Sozialladens ist einfach: Lebensmittel werden gespendet beziehungsweise übrig gebliebene Ware, die zwar nicht mehr verkauft werden kann, aber dennoch einwandfrei ist, wird hier zu einem günstigeren Preis – etwa ein Drittel vom Normalpreis – an jene weiterverkauft, die auf die Hilfe angewiesen sind.

Im Sozialladen wird daher auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben. Das Thema Nachhaltigkeit ist dann auch ein Punkt, der manche die Scheu vor dem Schritt zum Sozialladen überwinden lässt. Derzeit gibt es zwar ein Plus bei den Kundenzahlen, aber das ist laut der Marktleiterin Carola Berger hauptsächlich auf Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen.

Gerade unter den Klosterneuburgern sei die Scheu noch immer groß, sich an den Sozialladen zu wenden. Dafür benötigt man allerdings nur einen Nachweis über das Haushaltseinkommen, dass gewisse Grenzen nicht überschreiten darf (siehe weiter unten). Und auch Carola Berger ist sich sicher, dass noch mehr Menschen auf diese Hilfe angewiesen sein werden. Denn auch wenn Klosterneuburg eine „reiche“ Stadt, nicht jedem hier geht es gut.

