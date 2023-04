Klosterneuburgs Tourismus setzt weiter aufs Radfahren

Von gemütlich bis sportlich: In und um Klosterneuburg bleiben, was Fahrradwege betrifft, keine Wünsche offen. Die Babenbergerstadt ist aufgrund der Lage am Donauradweg und der Wegeinfrastruktur im Bereich des Wienerwalds prädestiniert zum Radfahren oder zum Urlaub mit dem Rad.

An den Ausläufern des Wienerwaldes und entlang Weingärten führen eine Reihe von gut ausgeschilderten, meist leichten bis mittelschweren Mountainbikestrecken.

Für den sportlichen Mountainbiker gibt es im Wienerwald Gebiet eine Reihe von sogenannten Singeltrails aller Schwierigkeitsstufen. Über die kostenlose Wienerwald App sind alle Touren und Trails inklusive GPS Daten downloadbar und bequem zum Navigieren nutzbar. Neben Rad- und Mountainbike Strecken findet man auch Wanderrouten, Ausflugsziele und vieles mehr auf dieser App.

Hälfte der Touristen sind Radtouristen

„Im touristisch relevanten Sommerhabjahr von Mai bis Oktober schätzen Experten, sind zwischen 40 und 50 Prozent der Nächtigungen dem Thema Rad zuzuschreiben“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Stefan Gabritsch, weshalb der Verein Stadtmarketing vor allem auf dieses Thema in der touristischen Bewerbung der Stadt setzt. Zentral dabei ist die Organisation und Durchführung des Radbusses von Klosterneuburg nach Passau, der Passagiere und ihre Räder auf dieser Strecke tranportiert. Dieses Angebot ist unter dem Motto „hinfahren und heimradeln“ auch für die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger donnerstags und sonntags verfügbar.

Dazu versuchen die Touristiker das Routennetz stetig zu erweitern, „wobei wir hier wie bei der Genussradrunde, bestehende Wege verbinden. Gemeinsam mit der Destination Wienerwald und Donau arbeiten wir an Projekten wie der ‚Donauschleife‘ – von Klosterneuburg der Donau entlang zum Kraftwerk Greifenstein, am Nordufer retour und mit der Rollfähre wieder nach Klosterneuburg“, verrät Gabritsch.

Diese Route liesse sich nach Tulln erweitern und es besteht auch die Möglichkeit, eine Richtung mit den Öffis zu fahren – somit ist beispielsweise die Garten Tulln als eines der beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich von Klosterneuburg aus für alle mit dem Fahrrad machbar.

Radfreundliche Unterkünfte in der Stadt

„Besonders beliebt bei Radtouristen sind der Campingplatz und die fahrradfreundlichen Betriebe (Hotel-Residenz Schrannenhof, Hotel Anker, Hotel Pension Alte Mühle & Appartements Andrea), die durch das internationale Gütesiegel ‚bett and bike‘ ausgezeichnet sind und regelmäßig überprüft werden“, weiß Gabritsch. Auch viele Gaststätten und Heurigen bieten zumindest einen Radabstellplatz an.

Die Zukunft ist elektrisch

Die Zukunft geht eindeutig in Richtung E-Bikes, für Gabritsch „Fluch und Segen“. Es bedeutet jedenfalls Handlungsbedarf für die touristische Infrastruktur. „Durch ein E-Bike wird die Zielgruppe der Radfahrer unglaublich erweitert, da durch die Motorunterstützung fast alle Ziele in und um Klosterneuburg für Jedermann und –frau erreichbar sind“, freut sich der Tourismuschef. Doch: „Bei Schäden – vor allem was Akku und Elektronik betrifft – stehen wir vor Herausforderungen. Dasselbe gilt bei Rastplätzen, wo die teuren Modelle nicht gerne mit einem einfachen Fahrradschloss an einem Fahrradständer befestigt werden.“

