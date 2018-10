„Auch in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft der Klosterneuburger beeindruckend. Wir konnten sieben große Container mit über 100 Paletten Ware befüllen – Spielsachen, Schuhe, Bilder, Bücher, Kleidung, Geschirr, Elektronik etc. – die Bandbreite war groß. Herzlichen Dank allen Spendern und natürlich allen Kunden“, so ein Sprecher der Lions stolz.

Der Lionsclub Klosterneuburg Babenberg bedankt sich ganz herzlich bei allen Unterstützern, Spendern und Helfern: „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, wo wir das Ergebnis noch toppen wollen.“