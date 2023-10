Klosterneuburgs Antiquitätenschau bot allerlei Unikate

Sie ist eine der beliebtesten Antiquitätenschauen in der Region: die Sammlerbörse Klosterneuburg. Zahlreiche Aussteller präsentierten sich am vergangenen Wochenende in der Babenbergerhalle mit einem vielfältigen und hochwertigen Angebot an Antiquitäten und Raritäten, Bildern, Büchern und Ansichtskarten, Schmuck und Uhren, Gläsern und Porzellan, Spielsachen, Blechspielzeug und Blechschildern sowie Möbeln, Silber und vielen anderen sammelnswerten Objekten. Und wie immer fanden interessierte Sammlerinnen und Sammler hier hochwertige Ware zu günstigen Preisen.