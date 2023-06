Endspurt für die Heiligenstädter Hangbrücke

Bis zum Jahreswechsel müssen sich Pendlerinnen und Pendler noch gedulden – dann soll planmäßig die Baustelle auf der B14 so weit beendet sein, dass alle vier Spuren für den Verkehr von und nach Wien freigegeben werden.

Bleibt die Frage: Wird dann alles wieder wie zuvor? Oder sogar besser?

Das Baustellenmanagement und Begleitmaßnahmen haben bestens funktioniert, die befürchteten regelmäßigen langen Staus in Früh- und Abendverkehr sind in den zweieinhalb Jahren seit Baubeginn im Jänner 2021 ausgeblieben. Die Fortschritte im Bauverlauf sind mit freiem Auge zu erkennen, seit kurzem bewegt sich der Verkehr in Richtung Klosterneuburg schon auf der neuen Fahrbahn, getrennt von der Fahrspur Richtung Wien.

Nun muss noch die metallische Dehnfuge herausgenommen werden, es folgt die Mittelspur, anschließend die beiden (aus Klosterneuburger Sicht) rechten Fahrspuren, erläutert Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK), der diesbezüglich im Austausch mit der Stadt Wien steht.

Fahrradbrücke wird abgebaut

Sie war nur provisorisch geplant, viele Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger würden sie gerne behalten: Die Fahrradbrücke auf Höhe Kahlenbergerdorf, die seit Beginn der Baustelle eine attraktive Alternativroute für den Rad- und Fußverkehr darstellt. Kann sie bleiben?

„Dafür setzten wir uns auf politischer Ebene seit Monaten intensiv ein. Die Entscheidung liegt aber im Hoheitsbereich der Stadt Wien“, sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Und von dort kommen keine guten Neuigkeiten: Die Stadt Wien werde die Brücke abbauen, sie werde anderweitig gebraucht, schildert Verkehrsstadtrat Hehberger.

Stefan Hehberger, Verkehrsstadtrat, PUK Foto: NÖN, Hornstein

Die – für Hehberger – gute Nachricht für die Radfahrerinnen und Radfahrer: Wenn die Baustelle schließt, kommt der „alte“ Radweg in der Kuchelau wieder. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg sei jedoch dagegen, dass wieder mit Pollern die Befahrung der Kuchelau verhindert wird. Das habe sie mehrfach im Stadt-Umland Management deponiert, möchte Schmuckenschlager Autos weiterhin die Nutzung der Straße ermöglichen. „Noch dazu, da ja die Stadt Wien zugelassen hat, dass die Kaserne an der Stadtgrenze massiv ausgebaut wurde. Unsererseits könnten wir auch Poller aufstellen und dann abwarten, ob die Zugezogenen in diesen Wohnungen ihrerseits Druck bei ihren Volksvertretern entwickeln“, meint der Bürgermeister.

Busspur weiter priorisieren?

„Es wird empfohlen, verstärkt auf Bus und Bahn umzusteigen“: Damit während der Bauarbeiten möglichst viele Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, wurden Maßnahmen gesetzt. Unter anderem fahren die Buslinien 401, 402 und 403 verdichtet. Zudem wurde für Linienbusse jeweils eine eigene Spur reserviert, die auch von Motorrädern benutzt werden darf.

„Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, ich bin für weitere Maßnahmen, die den Öffentlichen Verkehr begünstigen“, sagt Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger, darauf angesprochen, ob die Busspur bleiben soll.

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Es gab Gespräche in diese Richtung, was ihm wichtig sei: „Wir haben derzeit einen Besetzungsgrad von 1,2, das heißt fast jedes Auto hat nur einen Menschen drin. Das tut mir weh. Nach Corona fahren nun wieder 22.000 Fahrzeuge in der Früh hinein, am Abend fahren 22.000 Fahrzeuge wieder raus. Ob das zeitgemäß ist?“, fragt Hehberger. Bis 2030 wolle, müsse man CO2-neutral sein, „sonst wird es teuer“. So ehrlich wolle er sein, es brauche auch Anpassungen von VOR und ÖBB, mit denen er in Kontakt stehe.

Von einer Beibehaltung der Busspur hält Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wenig: „Ich kenne den Vorschlag, allerdings sind mir aus der Vergangenheit keine Probleme mit den Umlaufzeiten der Busse bekannt. Daher stellt sich die Frage, weshalb man die Pkw in einen Stau auf eine Fahrspur drängen sollte, wenn der Bus sowieso pünktlich ankommt?“ Darüber hinaus sei das nach Ende der Baustelle verkehrstechnisch nicht mehr so einfach: „Die heutige Befahrung einer Fahrspur ist nur möglich, da es durch gesonderte Ampelschaltungen mehr Grünphasen für Durchfahrer gibt. Das ändert sich wieder und das würde tatsächlich unnötigen Stau erzeugen.“

Nachsatz des Stadtoberhaupts: „Die Stadt Wien hat diese Straße schon deswegen neu gebaut, um sie auch zu nutzen.“ Zwei wesentliche Anreize für die Öffis sieht Schmuckenschlager: „Verfügbarkeit und Preis. Beides wurde in der letzten Zeit verbessert. So haben Vielfahrer mit dem Klimaticket keine Zonengrenze mehr und alle sieben Minuten gibt es von den Bahnhöfen Kierling und Weidling in der Stoßzeit ein Verkehrsmittel nach Wien“, sieht er das Angebot positiv.