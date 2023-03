Neuer Glanz für das Amtshaus Kritzendorf

Das Amtshaus Kritzendorf erstrahlt in neuem Glanz. Die Arbeiten unter Federführung des Referats Hochbau konnten abgeschlossen werden. Für die Fassadensanierung investierte die Stadt rund 183.000 Euro.

Dank einer umfassenden Fassadensanierung am Amtshaus Kritzendorf ist rechtzeitig zum Frühlingsbeginn für ein frisches Erscheinungsbild gesorgt. Auch drinnen wurden punktuell in mühevoller Kleinarbeit Risse ausgebessert, Wände begradigt und schließlich neu ausgemalt.

Im Zuge der Modernisierung wurden ebenso das Heizungssystem sowie der Brandschutz erneuert. Das Amtshaus ist seit 2020 bereits an die Fernwärme angeschlossen und wird dadurch nachhaltig beheizt. Jetzt konnten die Voraussetzungen für die Anbindung an die TUS-Alarmierung geschaffen werden, und somit an die Bereichsalarmzentrale (BAZ) der Freiwilligen Feuerwehr. Brand-, Aufzugs-, Technik- oder sonstige Alarme werden künftig automatisch per „Telemetrie und Sicherheit“, also TUS-System, mit der Empfangsstelle verbunden.

Vizebürgermeister Roland Honeder zeigt sich von dem gelungenen Großprojekt begeistert: „Es ist für mich eine große Freude, das Kritzendorfer Amtshaus nun wieder im neuen Glanz zu sehen. Mein Dank gilt den Mitarbeitern der Verwaltung und den ausführenden Firmen, die dieses Projekt umgesetzt haben.“

Jacqueline Eschlböck, Stadträtin für Hochbau: „Die Amtshäuser wie jenes in Kritzendorf erfüllen eine wichtige Funktion als soziale Stützpunkte in den Orten. Nicht zuletzt wird mit dem historischen Baujuwel als zentrales Element des Ortsbildes der Charme Kritzendorfs erhalten.“

