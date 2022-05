Neuer Glanz für das Kritzendorfer Amtshaus

Werbung

Vor rund 40 Jahren ist das Amtshaus Kritzendorf erbaut worden. Diese letzten vier Jahrzehnte haben vor allem an der Fassade ihre Spuren hinterlassen. In der letzten Gemeinderatssitzung wurden die Angebote, die für die einzelnen Gewerke eingebracht wurden, präsentiert und beschlossen, welche Firmen mit den Arbeiten beauftragt werden sollen. Bereits in den nächsten Wochen – wahrscheinlich kurz vor dem Sommer – soll mit der Sanierung begonnen werden.

Im Vorfeld Angebote eingeholt

Baumeisterarbeiten an der Fassaden und den Fensterleibungen, der Auf- und Abbau des benötigen Gerüstes, Maler- und Anstreicherarbeiten, Pflaster-, Tischler- und Spenglerarbeiten, die Elektroninstallationen, Fensterbau und Schlosserarbeiten sind bei der Sanierung notwendig. Hier wurden bereits im Vorfeld Angebote eingeholt.

Die Klosterneuburger Firma „Planzeichnung und Ausschreibung“, Gerhard Prem, wurde mit der Anbotseinholung beauftragt. Nun wurden die Gewinner der Ausschreibung vom Gemeinderat bestimmt und werden jetzt endgültig beauftragt. Insgesamt wird die Sanierung der Fassade samt Nebenanlagen rund 155.000 Euro kosten.

Keine Einschränkungen

Kurz vor dem Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Allerdings sollen dadurch keine Einschränkungen – zumindest großteils – für die Kritzendorfer und ihr Amtshaus entstehen, bestätigt Vizebürgermeister Roland Honeder, der als Stadtrat auch Vorsitzender des Ausschusses für Immobilienverwaltung ist.

